Heyecanla beklenen PGI 2018'in takımları belli oldu!

PlayerUnknown’s Battlegorunds şimdiye kadar yapılmış en büyük turnuvası PGI 2018 elemeleri sonuçlandı. 25-29 Temmuz tarihlerinden Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan turnuvada 20 takım katılacak ve 16 maç oynanacak. Berlin Mercedes-Benz Arena'da gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu $2,000,000 dolar olarak duyuruldu. Her maçın en değerli oyuncusu $10,000 dolar kazanacağı turnuvada TPP maçları 25-26 Temmuz'da, FPP maçları ise 28-29 Temmuz'da oynanacak ve her iki oyun modunda da 8'er maç izleyeceğiz. Günde 4 farklı mücadeleye sahne olacak turnuvada maçlar Miramar ve Erangel haritalarında gerçekleşecek. Turnuvayı takip etmek isteyenler için maçlar resmi PUBG Twitch kanalından yayınlanacak. Turnuvada Türkiye'yi temsilen OyunHizmetleri eSports yer alacak.

İşte turnuvada yer alacak takımlar ve bölgeleri;

Avrupa

-Team Liquid

-Welcome to South George

-Knights

Kuzey Amerika

-Team Gates

-Ghost Gaming

-Honey Badger Nation

Kore

-Gen.G Gold

-Gen.G Black

Çin

-Oh My God

-Four Angry Men

Japonya

-Crest Gaming Xanadu

-Crest Gaming Windfalls

Bağımsız Devletler Topluluğu(CIS)

-Natus Vincere

-Avangar

Latin Amerika

-Savage Esports

-Okyanusya

-Chiefs Esports Club

Orta Doğu

-OyunHizmetleri eSports

Tayland

-Made in Thailand

Tayvan

-ahq e-Sprts Club

Güney Doğu Asya

-Refund Gaming