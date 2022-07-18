HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Heyecanlandıran gelişme! Kütahya'da bulundu: Tam 3300 yıllık

Heyecanlandıran gelişme! Kütahya'da bulundu: Tam 3300 yıllık

18.07.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'daki Tavşanlı Höyüğünde 3300 yıllık olduğu değerlendirilen mühür ve hançer bulundu. Ortaya çıkarılan tarihi eserlerin fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı.

Heyecanlandıran gelişme! Kütahya'da bulundu: Tam 3300 yıllık

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

1

3300 YILLIK

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.

5

Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt istasyonundan çıkarken... Dehşete düşüren olayAkaryakıt istasyonundan çıkarken... Dehşete düşüren olay
Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldiYok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!
Anahtar Kelimeler:
Kütahya hançer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.