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  4. Heyecanlandıran gelişmeyi Altun duyurdu! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

Heyecanlandıran gelişmeyi Altun duyurdu! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

Heyecanlandıran gelişmeyi Altun duyurdu! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.


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