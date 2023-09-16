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Heyecanlandıran kazı! Çalışmanın bitimine 2 gün kala bulundu 'Metin çok önemli bir şeyden bahsediyor'

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Sivas’ta Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde bu yılki kazı çalışmalarında bulunanlar Hititlerin sözde tanrıçası Şausga’nın meşhur tapınağına işaret etti. Kazı ekibi meşhur tapınağı bulduklarını düşünüyor. Kazı ekibinden Arkeolog Doktor Emre Kuruçayırlı “Tipik Hitit giriş kapısı bulunan bir yapı vardı. Ona doğru uzanan tahrip olmuş iki duvarımız var. Kazının bitimine 2 gün kala bunun Hitit dönemine ait olduğunu kanıtlayan 2 buluntu geldi. O da çivi yazılı tablet parçası" deyip detayları anlattı.

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