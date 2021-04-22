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  4. Heyecanlandıran keşif! 80 milyon yıl önce yaşamış yeni dinozor türü keşfedildi

Heyecanlandıran keşif! 80 milyon yıl önce yaşamış yeni dinozor türü keşfedildi

22.04.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, Şili'nin kuzeyinde bulunan bir iskeletin parçalarından yeni bir dinozor türü belirledi. Hayvanın kalıntıları, Copiapó kenti yakınlarındaki dünyanın en kurak yeri olan Atacama çölünde ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bitki yiyen titanozorun (dev dinazor) küçük bir başı, uzun boynu ve alışılmadık derecede düz bir sırtı olduğunu söyledi. Araştırmalar, dinozorun o zamanlar çiçekli bitkiler, eğrelti otları ve palmiye ağaçlarından oluşan yemyeşil bir arazide yaşadığını gösteriyor.

Daha önce bilinmeyen bir dinozor türü Şili'nin çorak Atacama çölünde keşfedildi. Bilim insanları Atacama çölünün milyonlarca yıl önce yemyeşil otlaklarla dolu sulak bir arazi olduğunu belirtti.

Keşfedilen yeni dinozora yerel halk Kunza dilinde "Atacama kemikleri" anlamına gelen” “Arackar licanantay” adı verildi. Hayvanın kalıntıları, araştırmacı Carlos Arevalo liderliğindeki bir jeolog ekibi tarafından Copiapo şehrinin 120 kilometre güneyinde keşfedildi.

68-80 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADI

Bilim insanları titanozorun küçük bir kafasının, uzun bir boynu ve kuyruğu olduğunu ve diğer türlere kıyasla alışılmadık derecede düz bir sırtı olduğunu söyledi. Bununla birlikte dinozorun 66-80 milyon yıl önce yaşanan Kretase döneminde yaşadığı ifade edildi.

Diğer taraftan, Güney Amerika'da And Dağları'nın batı tarafında bir titanozorun keşfi oldukça nadir olarak gerçekleşti, ancak Arjantin ve Brezilya'da birkaç tür daha bulundu. Araştırmacılar, Arackar'ın komşu Arjantin'de keşfedilen Argentinosaurus gibi diğer titanozorlardan daha küçük olduğunu söyledi.

Titanozorların boyu genellikle 9-12 metre, ağırlıkları ise 13-15 ton arasında değişiyor. Öte yandan, yeni türün kalıntıları ilk olarak 1990'larda keşfedildi ve ekip tarafından geçen pazartesi Cretaceous Research akademik dergisinde tanımlandı. Dinozorun kalıntılaırının corona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Şili'nin Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceği belitildi.

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