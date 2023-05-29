HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Heyecanlandıran keşif! Denizin altındaki antik gemi enkazında 100 bin parça porselen bulundu

Heyecanlandıran keşif! Denizin altındaki antik gemi enkazında 100 bin parça porselen bulundu

29.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Çin Denizi’nin kuzeybatısında heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Denizin yüzlerce metre altında, iki antik gemi enkazı keşfedildi. İki ticari gemi batığında, 100 bin parçadan oluşan porselenler ve işlenmiş kütükler bulundu. Çinli yetkililer, yeni keşfin İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında önemli ipuçları sağlayacağını belirtiyor. İşte detaylar...

Heyecanlandıran keşif! Denizin altındaki antik gemi enkazında 100 bin parça porselen bulundu

Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi, su altı arkeoloji çalışmaları kapsamında çığır açıcı iki büyük keşif yapıldığını duyurdu. Çin resmi kaynaklarının duyurduğu 2 antik gemiye ilişkin keşifler, on binlerce metrekarelik alana yayılıyor. Ming hanedanının Çin'i yönettiği 15’inci yüzyılın sonlarına ve 16’ncı yüzyılın başlarına (1506-1521) tarihlenen ağır yüklü iki ticari gemiye ait olan antik kalıntılar yaklaşık 100 bin parçadan oluşuyor. Kalıntıların birinci sınıf arkeolojik öneme sahip olduğunu duyuran Ulusal Kültürel Miras İdaresi, Çin'i diğer Asya ülkeleri ve ötesine bağlayan eski ticaret yolu olan İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında da önemli ipuçları elde edecekleri bilgisini paylaştı.

c11ef6d1ea86c49c7c0f7833a39fa9ab

PORSELENLER VE DEVASA FIRIN KALINTILARI BULUNDU

Güney Çin Denizi’nin kuzeybatı yamacında bulunan gemilerden birinin ihracat amaçlı kullanılan kargo gemisi olduğu düşünülüyor. İhracat gemisinde porselen eşyalar, porselenlerin yapımında kullanılan devasa fırın kalıntıları (Jingdezhen ve Longquan fırını), kaseler, tabaklar, kavanozlar ve şişeler bulundu.

a04347185399d29c58e3c8a595ef4cfb

KÜTÜKLERİN TRABZON HURMASI AĞACI OLDUĞU BELİRLENDİ

Çin Denizi’nin derinliklerinde keşfedilen diğer gemide ise çok sayıda kütük ve az sayıda kilden yapılmış kaplara ve yine porselen eşya kalıntılarına rastlandı. Düzgün bir şekilde istiflenmiş ve işlenmiş, benzer boyutlardaki kütüklerin, Diospyros, abanozgiller familyasından Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirtildi. Enkazda bulunan çok sayıda kütüğün Çin'in denizaşırı ticaret alışverişlerinde ithal edilen önemli ürünler olduğu saptandı.

dba701f0c986b10baf633c7d2cbb21fe

İPEK YOLUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ İPUÇLARI SAĞLANABİLECEK

İki gemi enkazının benzer yaşta olduğu aralarında on deniz milinden biraz fazla mesafe bulunduğu belirtildi. Çin'de ilk kez aynı deniz alanında seyreden antik gemiler bulundu. Bu da bu rotanın önemini ve Deniz İpek Yolu'nun iki yönlü akışının derinlemesine incelenmesine yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor.

f92701ab2f7bb4833de3bca9e4f85512

1 YIL BOYUNCA İNSANLI DALIŞ GEMİLERİ İNCELEME YAPACAK

Çinli yetkililer batık gemilere ilişkin ayrıntılı incelemeler yapabilmek adına 1 yıllık eylem planı hazırladığını da açıkladı. Buna göre batıkların bulunduğu bölgeyi tespit etmek ve temsili kalıntılar ile deniz tabanındaki toprak örneklerini çıkarmak için insanlı derin dalış gemileri üç aşamadan oluşan düzenli bir çalışma yürütecek. Devlet Kültürel Miras İdaresi Arkeoloji Bölümü Direktörü Yan Yalin, keşfin Çin'in denizcilik tarihine çığır açıcı katkılarda bulunduğunu söyledi.

dbd4aebc75da65e9ef8845dacde07a3a

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı! Ülke liderlerinden Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajlarıİkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı! Ülke liderlerinden Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajları
Meclis Başkanı ve AK Partililerden peş peşe açıklamalarMeclis Başkanı ve AK Partililerden peş peşe açıklamalar
Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama!Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Güney Çin Denizi gemi porselen

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.