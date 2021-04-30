Heyecanlandıran keşif! Mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnsu köyünde mağarada bulunan kaya resimleri heyecan yarattı. Yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve petroglif tekniği ile çizilen kaya resimlerinin neolitik ya da kalkolitik dönemden kaldığı düşünülüyor. Dönemin faunası hakkında bilgi veren figürlerin büyük bir kısmı ise tahrip olmuş durumda. Kent merkezine 20 dakika mesafedeki kaya resimlerini inceleyen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, mağaranın koruma altına alınarak çalışma yapılması ve bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

Resimlerin gerçekçi bir üslupla çizildiğini kaydeden Prof. Dr. Durukan, "Mersin'e 20 kilometre uzaklıkta İnsu köyünde çok kısa süre önce keşfedilmiş olan kaya resimlerinin önündeyiz. Bunlar günümüzden yaklaşık 5 ila 8 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimiz, petroglif tekniğiyle dediğimiz kaya yüzüne kazıma tekniği ile yapılmış olan, dönemin faunasını anlatan kaya resimleri. Çok gerçekçi üslupla yapılmış betimlemeler. Hayvan çeşitliliği hakkında birtakım ipuçları veriyor. Özellikle dağ keçileri, sanatsal özelliği olan ince bir zevkle yapılmış, onun yanı sıra bazı fantastik yaratıklar gözümüze çarpıyor. Uçan ve yüzen bazı yaratıklar bunlar" dedi.