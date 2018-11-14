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Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

Çorum'daki Hattuşa Antik Kenti'nde 3 bin 800 yılından kalma 75 küp bulundu. Kült ritüellerde kullanıldığı tahmin edilen küplerin Hitit dönemine ait olduğu düşünülüyor. Yapının devamını da toprak altından çıkarmaya çalışan arkeologlar, aynı alanda buldukları çivi yazılı metinlerden yola çıkarak araştırmalarına devam ediyor.

Küplerin dışında iki safhalı bir yapıda depolama kapları da bulan araştırmacılar, o dönem yaşayan kişilerin bağımsız bir yapı oluşturulduğu ve kendine has bir ekonomik sistem benimsediklerini düşünüyor.

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Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa antik kentinde bazı kült ritüellerde kullanıldığı tahmin edilen yapının iki ayrı bölümünde 3500 ve 3800 yıllık 75 küp bulundu. Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, bu yılki kazılarda daha önceki yıllarda başladıkları Hitit dönemine ait büyük yapının devamını açmaya çalıştıklarını belirterek, burada buldukları çivi yazılı metinlerden hareketle bu yapının bazı kült ritüellerde kullanıldığını düşündüklerini söyledi.
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Bu düşünceyi destekleyen başka buluntularında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Andreas Schacahner, “Bu yıl bulduğumuz 3500 yıllık içme kabı ve daha önce bulunan keçi ve yumruk şeklindeki kapları da bu yapıda bulduk. 50 metre uzunluğa, 300 metre genişliğe sahip olan binamız çok büyük.
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Yapının iki safhalı olduğunu görüyoruz. Hitit döneminde kurulup imparatorluk döneminin başlangıcında tekrar tamir görmüş hatta daha da büyütülmüş” dedi. İlk kuruluş dönemine ait bir odada depolama kapları bulduklarını açıklayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Schacahner, “Böylece yapının kendine has bir ekonomik sistem olduğunu gördük. Bu buluntular yapının bağımsız bir kurum olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Burada bazı küpler hala yerinde.
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Onları bulundukları yerden çıkararak restorasyon işleminden sonra Müze’ye teslim ediliyor. Bu yapıda 40 adet küp bulundu. Binanın güney kısmında ise daha eski bir tabakaya ait 35 küp daha tespit edildi. Bu depolama o dönemin insanları için çok önemli.
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Çünkü İç Anadolu'nun coğrafi şartları ekonomiyi bazen dengeleri sağlayamıyor. Özellikle şehir yaşamı istihdam etmek için depolama şarttı. Baklagiller, hububat ama sıvılarda yağlar ve diğer şeyler burada stok olarak kullanıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kazı Başkanı, Prof. Dr. Andreas Schacahner, küplerin bir kısmının 3500 yıllık, bir kısmının ise 3800 yıllık geçmişe sahip olduğunu sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Çorum Hattuşa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kazı başkanına bakın yabancı biz kendi değerlerimize sahip çıkamıyoruz daha
Yabancı arkeolaoğ neden kazıyor bizden kimse yok mu? Bunlar 2. Abdülhamit döneminde Bergamadan Almanyaya gemilerle kaçırılan Zeus Tapınağından ders almadılar mı? Kaçırılırken öve öve bitiremediğiniz Abdülhamit belge imzalamış,şimdi geri alamıyoruz,satın aldık biz para verdik iste belgesi diyorlar, ama hırsızlığın belgesi mi olur diyemiyoruz geri alamıyoruz,20 bin franga yani bir otomobil parasına, yabancı arkeloğun bu ülkede yeri yok,hele alman İngiliz ise gümrükten girmesin bi akıllanın.
@medikalci Kazıyı bizimkiler yapsa emin ol ki birtek parça bile kalmaz .
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