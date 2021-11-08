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  4. Heyecanlandıran keşif! Tarihin ilk döküm kalıbı ortaya çıktı

Heyecanlandıran keşif! Tarihin ilk döküm kalıbı ortaya çıktı

08.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi tarafından, Konuralp bölgesinde devam eden Antik Tiyatro kazılarında, binlerce yıllık ve tarihin ilk döküm kalıpları olduğu tahmin edilen eser gün yüzüne çıkartıldı.

Heyecanlandıran keşif! Tarihin ilk döküm kalıbı ortaya çıktı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması ile birlikte hızlanan kazı çalışmalarında heyecan verice gelişmeler yaşanıyor. Konuralp Antik kentinin içinde barındırdığı tarih ve medeniyetlerin izleri yoğun çalışmalar sonucunda tek tek ortaya çıkıyor.

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Kısa süre önce Roma dönemini yansıtan Akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve Medusa başı bezemelerinin yer aldığı alın parçalarının çıkarıldığı kazı çalışmalarında, bu kez binlerce yıldır toprağın altında bulunan madeni döküm kalıpları yeryüzüne çıkartıldı.

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Döküm kalıplarının bulunması kazı ekibine büyük heyecan yaşatırken, üzerinde bronz aplik bir parçanın da olduğu madeni kalıpların, hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından araştırılıyor.

İHA

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Düzce
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