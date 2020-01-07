HABER
  4. Heyelan bölgesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi

Heyelan bölgesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinin son görüntüsü yaşanan dehşeti ortaya koydu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinin son görüntüsü yaşanan dehşeti ortaya koydu. 6 kişilik ailenin kaldığı baraka evin üzerine gelen toprak ve ağaçlarla adeta moloz yığınına dönüştüğü görüldü.
İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde içerisinde 6 kişiyi barındıran baraka evin son görüntüsü olay anında yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Baraka evde bulunan bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi. 62 yaşındaki İbrahim Öngel’e mezar olan baraka ev ve çevresinde heyelan riskinin sürdüğü öğrenildi.

Sel sularıyla mücadele sürüyor
Öte yandan, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı sahil mahallelerinde sel sularıyla mücadele çalışması devam ediyor. Erdemli Belediyesi ekipleri özellikle sel sularının etkili olduğu Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde açılan kanallar yardımıyla sel sularının tahliyesini sürdürüyor. Su tahliyesiyle birlikte Mersin Antalya D-400 karayolu trafiğe açıldı.
Erdemli Belediyesinden alınan bilgiye göre sel ve su baskınlarıyla mücadelede 500 personel, 35 büyük iş makinesi ile 150 adet de çeşitli ebatlarda iş makinesi görevlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Hayati İnanç, dünya gençleriyle baş başaHayati İnanç, dünya gençleriyle baş başa
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.