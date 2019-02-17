Heyelan bölgesinde tehlike devam ediyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu dün heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Yıkılan evler ile heyelanın boyutu havadan daha net görüntülenirken, Sevlerini terk etmek zorunda kalan ve tehlikenin devam etmesinden dolayı bölgede hala yaşamak zorunda kalanlar bir an önce kalıcı bir çözümün bulunmasını istiyor.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunulacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi. Öte yandan heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen yıkılan evler ve kayan arazide oluşan yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.