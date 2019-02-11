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Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaşayan Ataman ailesinin iki katlı evi bir süre önce yaşanan heyelan nedeniyle adeta ortadan ikiye bölündü. Eşyalarını dahi alamayan aile devlet büyüklerine seslendi.

Zonguldak merkeze bağlı Çağlı köyünde yaşayan 4 kişilik Ataman ailesinin yaşadığı iki katlı ev 20 gün önce heyelan nedeniyle zarar gördü. Evin tabanı ve çevresindeki heyelan dolayısıyla giriş kapısına bile ulaşamayan aile heyelanı fark ederek dışarıya koştu.

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Üzerlerindeki kıyafetlerinden başka giyecekleri olmadığını söyleyen aile, gözyaşı dökerek uzanacak yardım elini bekliyor.
Heyelanın ardından AFAD ve belediye ekiplerinin bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu anlatan Nurten Ataman, “Gördüğünüz gibi burada bir heyelan yaşandı. Biz evdeydik, ailecek hep beraberdik. Enişte fark etmiş, bize söyledi. Neyse yakınlarımız bizi bırakmadı. Alıp evlerine götürdü.
Sonra heyelan dolayısıyla evimiz bu hale geldi. Sıfıra sıfırız. En azından canımız sağ. AFAD’dan da geldiler, belediye ekiplerinden de geldiler. İncelemelerini yaptılar. Oturulmaz raporu verdiler. Zaten elektriklerimizi de kestiler, sular da yok. Ev ikiye ayrılmış, içine giremiyoruz.
Eşyalarım hep içeride üstüme, başıma çoluğuma çocuğuma hiçbir şey alamadık içeriden. Per perişanız. İncelemeleri yaptılar sonuca göre haber bekliyoruz. 50 yıldır burada yaşıyoruz. Eşim çalışamıyor kanser hastası. Büyük bir süreçten geçti, yoğun bakımda kaldı. Şu an yine risk altında. Çaresiz böyleyiz. Orada burada kalıyoruz. Devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyoruz.
Biz 20 gündür sokaklardayız, perişan aç susuz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Psikolojik olarak bunalımdayız. Durumu iyi olanlar varsa el atsınlar bize yardım etsinler. Durumum bu, Allah görüyor. Allah kimseyi çaresiz, kimsesiz, yalnız bırakmasın. İlk önce Allah’tan sonra devlet büyüklerimden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bize yardım etsinler. Kafamı sokacak küçük bir ev istiyorum. Sağda solda hayvanlarım da var. Şu an kumanyaya, paraya, her şeye ihtiyacımız var” diye konuştu.
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Zonguldak heyelan

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