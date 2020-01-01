HABER
  4. Heyelan kara yolunu sürükledi

Heyelan kara yolunu sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda kara yolu çöktü.Olay, Adıyaman merkeze bağlı Karağaç-Çamyurdu köyleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.

Adıyaman’da etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda kara yolu çöktü.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Karağaç-Çamyurdu köyleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Önceki gün şiddetli yağışın neden olduğu sel, heyelana neden oldu. Sabaha karşı meydana gelen heyelanda araziler ile birlikte kara yolu çöktü. Grup köy yolu olan Karaağaç-Çamyurdu kara yolunda ulaşım durdu. İl Özel İdare ekiplerine bilgi verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde ekipler çalışmaya başladı. Metrelerce uzunluktaki yolun tamamen çöktüğü olay yerinde çok sayıda iş makinesiyle çalışma yapılarak ulaşımın sağlanması için yoğun çaba sarf edildi.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Başkan Vekili Mehmet Kılıç, heyelanın olduğu bölgeye giderek ekiplerden ve köylülerden bilgi aldı. Erdoğan, ihbarın geldiği andan itibaren ekiplerin hızlı bir şekilde heyelana müdahale ettiklerini belirterek, “Çökme olduğu ihbarı bize gelir gelmez İl Özel İdare ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için burayı terk etmeyeceğiz. Bütün ekibimiz burada sefer oldu, çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Karaağaç Köyü Muhtarı Enver Çömert ise tarlalardaki yumuşak zeminin kaymasıyla birlikte ortaya çıkan basıncın kara yolunun tamamen kaymasına neden olduğunu belirterek, İl Özel İdare ekiplerine anında müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyorKediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyor
O yasa çok konuşulmuştu! MühürlendiO yasa çok konuşulmuştu! Mühürlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Öykü Arin'den yeni yıl dileği

Soma Termik Santrali mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! Mühürlendi

Burdur'da polisi alarma geçiren olay

KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

Kar yağmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Kar yağmayınca bakın çözümü neyde buldular!

Beşiktaş sahilinde intihar! 'Allah'a emanet olun' dedi, kendisini vurdu

Beşiktaş'ta korkunç olay: Allah'a emanet olun

Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.