Heyelan kara yolunu sürükledi

Adıyaman’da etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda kara yolu çöktü.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Karağaç-Çamyurdu köyleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Önceki gün şiddetli yağışın neden olduğu sel, heyelana neden oldu. Sabaha karşı meydana gelen heyelanda araziler ile birlikte kara yolu çöktü. Grup köy yolu olan Karaağaç-Çamyurdu kara yolunda ulaşım durdu. İl Özel İdare ekiplerine bilgi verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde ekipler çalışmaya başladı. Metrelerce uzunluktaki yolun tamamen çöktüğü olay yerinde çok sayıda iş makinesiyle çalışma yapılarak ulaşımın sağlanması için yoğun çaba sarf edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Başkan Vekili Mehmet Kılıç, heyelanın olduğu bölgeye giderek ekiplerden ve köylülerden bilgi aldı. Erdoğan, ihbarın geldiği andan itibaren ekiplerin hızlı bir şekilde heyelana müdahale ettiklerini belirterek, “Çökme olduğu ihbarı bize gelir gelmez İl Özel İdare ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için burayı terk etmeyeceğiz. Bütün ekibimiz burada sefer oldu, çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Karaağaç Köyü Muhtarı Enver Çömert ise tarlalardaki yumuşak zeminin kaymasıyla birlikte ortaya çıkan basıncın kara yolunun tamamen kaymasına neden olduğunu belirterek, İl Özel İdare ekiplerine anında müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

