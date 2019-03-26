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Heyelan korkusu yaşayan vatandaşlar: "Geceleri uyumaya korkuyoruz"

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 12 ev için boşaltma kararı alınırken, mahallede bulunan diğer evler de çatlaklar nedeniyle tehlike altında kaldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 12 ev için boşaltma kararı alınırken, mahallede bulunan diğer evler de çatlaklar nedeniyle tehlike altında kaldı. Geceleri uyumaya dahi korkuttuklarını belirten vatandaşlar, heyelanın taş ocağından kaynaklandığını iddia etti.
Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi Dilaveroğlu Caddesi’nde taş ocağından dolayı olduğu iddia edilen heyelanlar nedeniyle evlerde ciddi derecede hasarlar oluştu. Mahalledeki 12 ev için oturulamaz raporu verilirken, diğer evlerdeki çatlaklar da ciddi derecede hasarlar oluşturdu. Fındık bahçelerinde de toprak kaymalarının yaşanması sonucu tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, geceleri uyumaya dahi çekindiklerini belirtiyor.
Evlerini ve mahallelerini terk etmek istemediklerini söyleyen Yeter Güney, heyelan nedeniyle korktuklarını, geceleri uyumaya dahi çekindiklerini belirtti. Güney, heyelan sonucu bir hayvanının da ciddi derecede yaralandığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. 2 yıldır heyelanla yaşadıklarını anlatan Güney, son 5 aydır heyelanın arttığını aktardı.

"Taş ocağının çok etkisi var"
Nazmiye Güney isimli vatandaş da evlerinde ciddi derecede hasar oluştuğunu ifade ederek, "Her tarafta var. Harmanlarda da zarar ver. Günden güne aydan aya zarar görüyor. Zamanla göçmeye ve yarılmaya başladı. Taş ocağının bu heyelana çok etkisi var. Ondan dolayı oluyor. buraya geleli 50 yıl oluyor, şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Son 2 yıldır var, bir süredir de daha fazla” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar buradan ayrılmak istemiyor"
Adem Güney isimli mahalle sakini de ÇED raporlarında heyelanın, taş ocaklarından kaynaklandığının yer aldığını belirterek, özetle şunları söyledi:
“Taş ocağı uzun bir süredir burada faaliyet gösteriyor. Bu taş ocaklarından dolayı mahalle topraklarında kayma oldu. ÇED raporlarında da bu açık şekilde belirtilmiştir. Heyelanın, atılan dinamitlerden dolayı tetiklendiğini ÇED raporlarında belirtilmesine rağmen faaliyetleri devam ediyor. Köyde görülen zararlar da zaten bellidir. Kesinlikle bu faaliyetin durdurulmasını veya buraların güçlendirilmesini istiyoruz. Köylülerin burayı terk etmek istemediğini belirtmek istiyorum. Kimse buradan ayrılmak istemiyor. 12 tane eve boşaltma kararı çıkartıldı ancak bu insanlar ikna olmuyor. Yetkililerin eğer buraları güçlendirmek için yapacakları bir şey varsa, güçlendirme ve buraları koruma altına alınmasını istiyoruz. Biz bunun taraftarıyız, köyü terk etme taraftarı değiliz. Boşaltılma kararı verilen evlerin dışındaki evlerde de hasar ve çatlaklar var.”

“Evin bazen yerinden oynadığını gördük, çatlama seslerini duyuyoruz”
Abdulkadir Yirmibeşoğlu da taş ocağından dolayı evlerinde hasar oluştuğunu ve evlerini boşalttıklarını iddia etti. Taş ocaklarının, bölgeden kalkması gerektiğini aktaran Yirmibeşoğlu, geceleri uyumaya korktuklarını, bazen evin çatlama seslerini duyduklarını ve evin yerinden oynadığını gördüklerini aktardı.

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