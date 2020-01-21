HABER
  4. Heyelan mağdurları hayvanlarını bırakıp gidemiyor

Heyelan mağdurları hayvanlarını bırakıp gidemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde 16 Şubat 2019’da meydana gelen heyelanın ardından birçok vatandaş kiralık evlere yerleştirildi.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde 16 Şubat 2019’da meydana gelen heyelanın ardından birçok vatandaş kiralık evlere yerleştirildi. Ancak geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı mahalle sakinleri, hayvanlarını bırakamadıkları için elektrik ve su olmayan afet bölgesinde riskleri göze alarak yaşamaya devam ediyor.
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde 16 Şubat 2019’da heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edildi. Heyelanın ardından Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi. Bölge sakinleri, Bornova Kaymakamlığı tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını bırakamadıkları gerekçesiyle kendi evlerinde kalmaya devam ediyor.

“Hayvancılık yapmazsak geçinemeyiz”
Eğridere sakinlerinden bir vatandaş, “Kaymakamımız da Valimiz de yardımcı oldu bize kiralık ev gösterdiler ama biz buradan ayrılamayız. Buradakiler hayvancılıktan gelir elde ediyor. Hayvancılık yapmazsak geçinemeyiz. Kiraya çıkıp hayvanları başıboş bırakırsak da hırsızlık oluyor. Gidebilen kiraya gitti ama biz gidemiyoruz. Bu bölge afet bölgesi olduğu için ‘risk altındaki evlerden çıkın’ diyorlar ama bizim evlerimizde bir risk yok. Bizim için buraya yakın bir yere 10 konteyner ev kuruldu ama oraya da elektrik ve suyun bağlanması gerekiyor. Kendi evlerimizde de elektrik ve su yok. Birkaç aydır bu şekilde yaşıyoruz. Çocuklar gaz lambası altında ders çalışıyor” dedi.

Kiraya gidersek hayvanları nereye götüreceğiz?
Adem Boğaziçi isimli vatandaş da, “Heyelan olalı neredeyse bir sene oluyor. Bu bölge ’afet bölgesi’ ilan edildi ama aslında bizim oturduğumuz evlerde hiçbir sıkıntı yok. Burada tekrar ölçüm yaparlarsa evlerimizde sıkıntı olmadığı anlaşılır. Ben kiraya çıktım ama hayvanlarım hala burada. Hırsızlık olayları oluyor. Ben hayvancılık yapmazsam çocuklarımı nasıl büyüteceğim? Bize kira parası veriyorlar ama hayvanlarımızı ne yapacağız bilmiyoruz. ‘Evlerde kalmak riskli’ diyorlar. Bu yüzden buraya 10 konteyner kuruldu. Onlara da su ve elektrik bağlanması gerekiyor. Şu anda kendi evlerimizde de elektrik ve su yok” diye konuştu.
Yetkililer ise önümüzdeki birkaç gün içinde konteynerlerdeki elektrik ve su probleminin çözüleceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Yangın çıkan evdeki çift yaralandıYangın çıkan evdeki çift yaralandı
Define avcılarına jandarmadan suçüstüDefine avcılarına jandarmadan suçüstü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! Mersin'deki 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda engelli asansörü yine bozuldu

İBB 'onarıldı' demişti! Yine bozuldu

Haydarpaşa'da rayların altından dev liman şehri çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

Rayların altından dev şehir çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

Van'da ortaya çıktı! Yeni köpek türü: Van köpeği

Yeni köpek türü: Van köpeği

İstanbul’da kar yağışı! Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Gece saatlerinde başlamıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.