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Heyelan, mahalle yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Erdemli ilçesinin Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan, mahalle yolunu kapattı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinin Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Mahalle yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Erdemli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışların ardından heyelan meydana geldi. Araziden akan kaya ve toprak parçaları, 20 haneye ulaşımın sağlandığı yolu kapattı. Heyelanın ardından yolun açılması için Erdemli Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.
Kösbucağı Mahalle azası Ramazan Dağ, "Aşırı yağışlardan dolayı yolumuz kapandı. Erdemli Belediyesi'ne müracaat ettik ve anında iş makinelerini gönderdiler. Belediye başkanımıza ve ekiplerine, teşekkür ederiz" dedi.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti, tüm vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

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Heyelan, mahalle yolunu kapattıHeyelan, mahalle yolunu kapattıHeyelan, mahalle yolunu kapattıHeyelan, mahalle yolunu kapattı

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