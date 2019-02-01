Heyelan, mahalle yolunu kapattı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinin Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Mahalle yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Erdemli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışların ardından heyelan meydana geldi. Araziden akan kaya ve toprak parçaları, 20 haneye ulaşımın sağlandığı yolu kapattı. Heyelanın ardından yolun açılması için Erdemli Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.
Kösbucağı Mahalle azası Ramazan Dağ, "Aşırı yağışlardan dolayı yolumuz kapandı. Erdemli Belediyesi'ne müracaat ettik ve anında iş makinelerini gönderdiler. Belediye başkanımıza ve ekiplerine, teşekkür ederiz" dedi.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti, tüm vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
FOTOĞRAFLI
'Maceracı' için istenen ceza belli oldu
ABD Filistin'e yardımı kesti
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum