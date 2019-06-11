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Heyelan nedeniyle köy boşaltıldı - TAMAMI

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

Posof'a 18 kilometre uzaklıktaki Savaşır köyünde 6 Haziran'da başlayan toprak kayması bölgede korkuya neden oluyor. Dün akşam saatlerinde de köy üzerindeki yamaçta oluşan heyelan, karayolu ve toprak arazilerde dev yarıklara neden oldu. Bazı evlerde çatlaklar oluşurken köylüler durumu yetkililere bildirdi. Heyelan riski üzerine köye giden ekipler hasar tespiti yaptı. Ardahan AFAD ekibiyle birlikte köyde incelemelerde bulunan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, "Köyün üzerindeki yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle köydeki evlerde çatlaklar meydana gelmiş. Bazı çatlaklar dün akşam oluşmuş. İnsanımızı tehlikeye atmamak amacıyla köyün tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi" dedi.

Kararın ardından köylüler eşyalarını traktörlere doldurarak yayla evlerine taşındılar. Geçici olarak yayla evlerine taşındıklarını söyleyen köy sakinleri yayla dönüşü ne yapacaklarını bilemediklerini ve devletten acil yardım beklediklerini belirttiler. Köylülerin bir kısmı yayla yolunu tutarken kalan kısmı da ilçe merkezindeki okul lojmanlarına yerleştirilecek.

Öte yandan AFAD ekipleri, köy üzerindeki farklı bir alanda konut yapılacak yerler için ön inceleme yaptı.

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