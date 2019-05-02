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Heyelan riski AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’yi bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

Heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına karar verilen Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde CHP ve AK Partili vekiller, diğer siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla inceleme yaptı, vatandaşı dinledi.Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ’ın Maden ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle 510 ev ve iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.

Heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına karar verilen Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde CHP ve AK Partili vekiller, diğer siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla inceleme yaptı, vatandaşı dinledi.
Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ’ın Maden ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle 510 ev ve iş yerinin boşaltılmasına karar verildi. Karar sonrasında bugün CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, Maden ilçesine giderek heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. İlçe belediye başkanı ve kaymakamdan bilgiler alan vekiller ve beraberindekiler ardından toprak kaymaları, köprü ve çatlamaların olduğu bazı evleri gezdi. Daha sonra bir salona geçen siyasiler, vatandaşları dinleyerek notlar aldı.

CHP’li Erol: "Hepimizin samimiyetine inanın"
Vatandaşları dinleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Maden’de yaşanan mağduriyeti biz asla ve asla siyasi bir polemik haline getirmeden, siyasi bir ranta dönüştürmeden başta ilimizin valisi olmak üzere Elazığ’daki tüm siyasi partilerin ortak akılla bir araya gelerek bu sorunun çözümüne katkı sunmakta hepimizin samimiyetine inanın. Özellikle bir siyasi söylemle değil sorunun çözümüne yönelik ne yapabiliriz, orta katkı geliştirmek amaçlı bir arada bulunmamız da vatandaş açısından bir güvence olmalı. Çünkü biz bunu bir siyaset meselesi yapıp birbirimizi yıpratmak ve bunun üzerinden siyesi bir rant elde etmek yerine önce Maden’in sorunu nasıl çözebiliriz, Madenlilerin kaygılarını nasıl giderebiliriz ve Maden’de bu can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurdan nasıl koruyabiliriz, önemli olan bu. Bununla ilgili ilimizin hem siyasetçileri hem milletvekilleri hem il başkanları hem de başta Valimiz olmak üzere ilimizin bürokratları son derece duyarlı. Önerilerimiz ve tekliflerimiz olacak. Can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önce devletin bir tedbir alması gerektiği düşüncesine hem fikirim" dedi.
Maden bakır işletmesinin kesinlikle ticari bir işletme mantığı çalışmaması gerektiğine de değinen Erol, işletmenin mutlaka kamulaştırılması gerektiğini ifade etti.

AK Partili Bulut: "Vatandaşımızı emniyete almak istiyoruz"
Vatandaşların mağduriyetini gidermek adına siyaset üstü bir duruş sergilediklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ, bugün tarihi anlardan bir tanesini yaşıyor. Özlenen anlardan bir tanesini yaşıyor. Konu millet, halkı ve vatandaş olunca bütün siyaset, siyaset üstü bir hareket ve duruşla kenetlenmiş ve sizlerin huzuruna çıkmış durumda. Bu tablodan dolayı hem milletvekiline hem il başkanlarına hem de ilçe başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz acilen burada vatandaşımızı emniyet altına almak istiyoruz. Daha sonra da yapılması gerekenlerle alakalı hep birlikte yine siyaset üstü bakıp bu işi çözmeye çalışalım” şeklinde konuştu.

Başkan Yavuz: "Somut adımlar atılmasını bekliyoruz"
İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz ise, “İnanıyorum ki bu doğal olmayan afeti akıllı bir şekilde düşünerek doğru strateji belirleyerek ortak akıl ön plana çıkararak Maden için yeniden bir doğuş olabilir. Şuanda bir yangın olduğu öncelikle bizim bu yangından canımızı kurtarmamız gerektiğini daha sonra da dönüp malımıza sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettiler, biz de bu şekilde düşünüyoruz. Çok fazla soğutulmadan sıcağı sıcağına somut adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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