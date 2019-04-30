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Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Maden ilçesinde 3 bin kişinin yaşadığı Camiikebir Mahallesi’ninin heyelan riski nedeniyle boşaltılması kararı verilmesinin ardından vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.Elazığ Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan Camiikebir Mahallesi’nde 278’i konut ve 232’si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararını almıştı.

Elazığ’ın Maden ilçesinde 3 bin kişinin yaşadığı Camiikebir Mahallesi’ninin heyelan riski nedeniyle boşaltılması kararı verilmesinin ardından vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.
Elazığ Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan Camiikebir Mahallesi’nde 278’i konut ve 232’si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararını almıştı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi’nde heyelan riski çıktığı ilk andan bugüne kadar 1’i iş yeri 14’ü konut olmak üzere toplam 15 binada tahliye işlemi yapıldığı öğrenildi. Tahliye kararı verilen 510 yer için ise vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. Henüz ellerine tebligat ulaşmayan vatandaşlar,heyelan nedeniyle kaymanın köprü ile hükümet konağı arasında olduğunu söyledi.

"Tebligat gelmedi"
Kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini belirten mahalle esnaflarından Muzaffer Yüzek, “Burası benim iş yerim. Bu kayma ile ilgili daha önce de Yalova Üniversitesinin yaptığı araştırmada hafif bir zemin kayması olmuştu. Aşağıda köprü var, o köprü 100 yıllık bir köprü ve orası kaymış. Medyadan duyduk boşaltılma işini. Ben emekliyim. Sadece dükkanım burada içeride ki malımız ne olacak. Ben kiracıyım burada vatandaşa ne olursa bana da o olacak. Mahallede kayma olduğunu düşünmüyoruz. Sadece köprünün orada kayma var” dedi.
Kaymanın eski köprü girişinde başladığını aktaran Ahmet Çağan ise “Hükümet konağı ve bekleme salonuna kadar var. Ondan sonraki evlere gidip bakabilirsiniz. 6.4 şiddetindeki depremde bile burada kayma olmadı. Şuan hayret ediyorum burası nasıl afet bölgesi olarak kayma yapıyormuş. Dinamit atıldığı zaman dinamitten de kaynaklanıyor”ifadelerini kullandı.

Bazı aileler evlerini 3 yıl önce terk etmiş
İlçede bulunan maden işletmesinin atığının yaptığı baskı nedeniyle 2016 yılında kayma ve heyelanlar başladığı raporlarla tespit edilmesinin ardından, bölgede çalışma yapıldığı öğrenildi. Bazı evlerin 2016 yılında heyelan ve kayma nedeniyle çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.
Komşusunun evini terk etmesinin hemen ardından ekiplerin gelerek inceleme yapması sonrasında kendisinin de evini boşalttığını belirten Ali Korkut, bu olayın 3 yıl önce yaşandığını aktardı.
Evinin 2016 yılının Nisan ayında terk ettiğini dile getiren Ali Korkut, “Benim komşum terk etti. Benim bitişiğim de belediyeye ait 3 tane ev 6 tane dükkan var. Bütün evlerde çatlama var. Çatlama ileride ki garaja kadar ondan sonraki evlerde çatlama yok. Ama burada ki evlerde var. Biz belediyeye dilekçe verdik gelip baktılar. AFAD ’bu evlerin 10 gün içerisinde can ve mal kaybı açısından hemen boşaltılması lazım’ diye rapor verdi. Bizde hemen boşalttık”diyerek yaşadıkları durumu anlattı.

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor

Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor
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