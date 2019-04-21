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Heyelan riski köylüleri tedirgin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Batman Kozluk ilçesinde peş peşe yaşanan heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor.Ağır kış şartlarında defalarca heyelanın meydana geldiği Alıçlı-Yenidoğan-Yazılı-Akçalı grup köy yolu, bahar aylarında da risk taşımaya devam ediyor.Yağışların aralıksız devam ettiği Kozluk ilçesinde oldukça yumuşayan toprak, bir çok bölgede heyelan ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Heyelan riski köylüleri tedirgin ediyor

Batman Kozluk ilçesinde peş peşe yaşanan heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor.
Ağır kış şartlarında defalarca heyelanın meydana geldiği Alıçlı-Yenidoğan-Yazılı-Akçalı grup köy yolu, bahar aylarında da risk taşımaya devam ediyor.
Yağışların aralıksız devam ettiği Kozluk ilçesinde oldukça yumuşayan toprak, bir çok bölgede heyelan ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Heyelanlar nedeniyle her an risk altında olduklarını dile getiren Dağ köyü sakinleri, "Yıllardır bu kadar yağışın olduğu bir mevsim görmedik. Yaklaşık 5 aydır devam eden yağışlar, toprağın yumuşayıp gevşemesine neden oldu. Yer yer heyelan ve toprak kaymaları yaşanırken tehlike devam ediyor. Birçok noktada dev toprak ve kaya kütlesi kaymak üzere" dedi.

Heyelan riski köylüleri tedirgin ediyor

Heyelan riski köylüleri tedirgin ediyor

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