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Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde heyelan riski nedeni ile güvenlik amaçlı iş yeri boşaltılan Aydın Açıkgözoğlu, kendini yakmak istedi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde heyelan riski nedeni ile güvenlik amaçlı iş yeri boşaltılan Aydın Açıkgözoğlu, kendini yakmak istedi. Olay yerine gelen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından ikna edilen Açıkgözoğlu, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Fırat Nehri kıyısındaki dik yamaçta bir ay içerisinde 3 kez heyelan yaşandı. Güvenlik nedeniyle belediye yetkilileri bölgede riskli bulunan 13 ev ve iş yerini tahliye etti. Yol üzerinde lokantası bulunan Aydın Açıkgözoğlu ise iş yerine yeni tadilat yaptığını ve borçları olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi. Bugün kapalı olan iş yerine giden Açıkgözoğlu, bir bidon benzini üzerine döküp kendini yakacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin tüm çabasına rağmen Açıkgözoğlu ikna olmadı. Haber verilen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam olay yerine geldi. Başkan ile konuşarak ikna olan Açıkgözoğlu, benzin bidonunu bırakarak polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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