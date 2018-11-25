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Heyelan sonrası inşaat temelinden iskelet çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

İZMİT'te, binanın temelinde meydana gelen toprak kaymasının ardından insana ait olduğu sanılan iskelet ortaya çıktı.

Heyelan sonrası inşaat temelinden iskelet çıktı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, binanın temelinde meydana gelen toprak kaymasının ardından insana ait olduğu sanılan iskelet ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü görevlileri, yapılan inceleme sonucu iskeletin, bölgede bulunan antik çağ mezarlıklarından kaldığını belirtti.
Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki binanın temelinde, dün gece, toprak kayması meydana geldi. Yan binada oturanlar, heyelan sonrası toprağın üzerinde kafatası olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü görevlileri de bölgeye gelip, kafatasını inceledi. Görevliler, insana ait olduğu sanılan kafatasının devamında iskelet olduğunu belirledi. İskeletin, bölgede bulunan antik çağ mezarlıklarından kaldığı belirtildi. Müze Müdürlüğü görevlileri, iskeleti topraktan çıkardıktan sonra korumaya alacak.
Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri, iskeletin çıktığı inşaat temelinin yanında evlerinin olduğunu ve bölgede antik çağdan kalma mezarlıkların bulunduğunu belirterek, "Bizim binanın inşaatı sırasında burada antik mezarlık bulunmuştu. O dönemde de Müze Müdürlüğü'nden ekipler, gelip, buradaki mezarlığı taşımışlardı. Bu iskeletin o zamandan kaldığını düşünüyoruz. Toprak kayınca ortaya çıktı" dedi.

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Heyelan sonrası inşaat temelinden iskelet çıktıHeyelan sonrası inşaat temelinden iskelet çıktıHeyelan sonrası inşaat temelinden iskelet çıktı

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