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Heyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca,  ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Heyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.
Sincik'in Karaköse Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı.

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Heyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldıHeyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldıHeyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldıHeyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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