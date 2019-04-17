Heyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakırken, Yüksekova- Hakkari karayolu heyelan nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı. Yüksekova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresinde bugün saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol inen tonlarca çamur karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışma sonrası yolu 3 saatte tek şeritten ulaşıma açtı.

