Heyelanda eski okul binası çöktü

Muş'un Serinova beldesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda eski okul binasının bir bölümü çöktü.

Beldede üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu Çağdaş Mahallesi ile Sarıdal köyünün Bahar mezrasına ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı, bölgedeki eski bir okul binasının bir bölümü çöktü.

Serinova Belediye Başkanı Engin Atılan, yaptığı açılamada, heyelan sonucu yeni yapılan yolun yaklaşık 3 kilometrelik bölümünün bozulduğunu söyledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle beldenin su şebekesinin de arızalandığını anlatan Atılan, şu bilgileri verdi:

"Mahallemiz 35 hane, 350 nüfuslu ve 118 yıllık geçmişe sahip. 2017'de de heyelan yaşanmıştı. Bu nedenle okulu boşaltmıştık. Ancak su şebekesi ciddi zarar gördü. Üç gündür beldeye su veremiyoruz. Vatandaşlar su ihtiyacını mahalledeki çeşmeden karşılıyor."

Muş Valiliği tarafından görevlendirilen teknik ekibin bölgede inceleme yaptığını anlatan Atılan, "İncelemeler neticesinde şu anda 8 evin risk altında olduğu tespit edildi. Biz belediye olarak yol, ev su şebekesi ile ilgili çalışmalarımıza davam ediyoruz. Yolu ulaşıma açmamız gerekiyor, çünkü taşımalı eğitim gören çocuklar var." ifadesini kullandı.

