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  4. Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi

Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde heyelanda yıkılan baraka evin altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Öngel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde 6 kişinin ikamet ettiği baraka ev heyelan sonucu çöktü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde heyelanda yıkılan baraka evin altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Öngel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde 6 kişinin ikamet ettiği baraka ev heyelan sonucu çöktü. Evde bulunan Öngel ailesinden 5 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, baba 62 yaşındaki çiftçi İbrahim Öngel hayatını kaybetti. Bugün otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Öngel’in cenazesi defnedilmek üzere Tömük Yeşildere Mezarlığı’na getirildi. Öngel, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine katılan Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Öngel’in eşi Sevgi Öngel’e taziyede bulundu.

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