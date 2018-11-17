Heyelanda ölen genç madencinin acısı dinmiyor

Murat'ın, olaydan 2 gün önce ablasına 15 Yasin-i Şerif okumalarını istediğini aktaran anne Ant, "Oğlum olay günü benimle vedalaştı. 'Allah yolunu açık etsin' dedim. O sırada ablası ona Yasin-i Şerif'i okuduklarını ve kimin için okuttuğunu sorusuna, 'Benim için' cevabını verdi. Ablası ona kızınca da oğlum bana dönerek, 'Anne, bana okumaları günah mı?' diye sordu. Bu soru karşısında şoka girdim ve günah olmadığını söyledim. Birkaç saat sonra da bu olay oldu." diye konuştu.

Ailesi, olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen askerden yeni dönen ve olaydan kısa bir süre önce dünya evine giren Ant'ın acısını sık sık kabrini ziyaret ederek dindirmeye çalışıyor.

Maden köyündeki evlerinin karşısında bulunan özel maden ocağında ekskavatör operatörü olarak çalışan ve akşam vardiyasına yetişmek üzere annesi Mediha Ant ile vedalaşan Murat Ant, meydana gelen heyelan sonucu 15 arkadaşıyla birlikte toprak altında kaldı.

- "Yaşlı eşime ve bana Murat bakıyordu"

Köyde her pencereden baktığında veya dışarıya çıktığında oğlunun gözlerinde canlandığını dile getiren Ant, evlerinin önünde meydana gelen bu acıya dayanamayarak sürekli Siirt'e geldiğini anlattı.

Murat'ın çok iyi ve sevilen biri olduğuna dikkati çeken anne Ant, şöyle dedi:

"Sık sık onun mezarını ziyaret ediyorum. Onun vefatından sonra 4 defa ameliyat oldum. Vefatından sonra eşi de babasının evine gitti. Yaşlı eşime ve bana Murat bakıyordu. Onun vefatını öğrendiğim anda kelime-i şehadet getirdim. Her zaman kardeşlerine, 'Hepinizden önce öleceğim. Gidip yolunuzu açacağım. Ben gittikten sonra siz arkamdan gelin' diyordu."

- "Zaten bir gün ölmeyecek miyiz?"

Abla Songül Ant da olay günü kardeşine, Yasin-i Şerifleri okuduklarını ve duasını kimin için yapacaklarını sorduğunu anlattı. Ant, "Kardeşim, 'Ya boşver, benim adıma okudunuz.' dedi. 'Nasıl senin adına okuyalım, öyle bir şey olmaz' diye tepki gösterdim. Kardeşim, 'Zaten bir gün ölmeyecek miyiz? Ha şimdi ha sonra fark etmez' diye cevap verdi. 15 Yasin-i Şerif'in duasını onun için yaptık ve o gün göçük meydana geldi. Göçük haberini alınca hiç inanmadık. Olay yerine gittiğimizde toprak altında kalarak şehit olmuştu." dedi.