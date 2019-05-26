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Heyelandan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehri’ne gömüldü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehri’ne gömüldü. Heyelanın gece geç saatlerde yaşanması büyük bir facianın yaşanmasını engellerken, bir vatandaşın heyelandan son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde belediye tarafından yapılan sahil yolunda heyelan yaşandı. Daha önce bir kısmı çöktüğü için etrafına güvenlik şeridi çekilen yol, gece saat 02.52’de tamamen yıkılarak Fırat Nehri’nin sularına gömüldü. Birecik Köprüsü’nün hemen altında meydana gelen heyelanın gece yaşanması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelanda Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü’nün zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Aydınlatma direklerinin de yerinden söküldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, heyelanın yaşandığı bölgede bulunan bir vatandaş yolun kopması üzerine kaçarak son anda kurtuldu.

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu
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