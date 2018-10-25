Heyelanın sürüklediği midibüs toprak altında kaldı: 1 ölü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelana kapılıp sürüklenen midibüste toprak altında kalan Mustafa Gökkurt (70) yaşamını yitirirken, sürücü araçtan atlayıp kurtuldu.

Gazipaşa’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkiinde saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir’in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs bölgeden geçtiği sırada heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklemeye başladı. Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağıya sürüklenip, toprak altında kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve Gazipaşa Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu midibüsün içinde toprak altında kalan Mustafa Gökkurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Gökkurt’un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

