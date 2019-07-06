Heyelanlı mahallede tahliye edilen 67 bina mühürlendi

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelandan sonra tahliye edilen riskli binalarda oturumların devam etmesi üzerine yetkililer haretekete geçti. Yıkılma tehlikesi taşıyan 67 binanın mühürlenmesi üzerine evlerine giremeyen vatandaşlar ise gidecek yerleri olmadığını belirterek mahalleden ayrılmayacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde ilk olarak 1994 yılında tehdit oluşturmaya başlayan heyelan nedeniyle, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yeni yapılaşmalara yasak getirildi. 2 yıl önce de mahallede 1 bina heyelanda yıkıldı. Bu yılın ocak ayında yeniden etkisini göstermeye başlayan heyelanla zeminde çöküntüler meydana geldi, birçok evin de duvarları çatladı.

67 KONUTA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahallede iki hafta önce etkili olan sağanak yağışların ardından yine bölgede sel ve heyelanlar meydana geldi. 73 konutun bulunduğu mahallede İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün jeolojik etüt raporu ile 67 binanın tahliyesine kararı verildi. Ancak vatandaşlar, yağmurun etkisini yitirdiği mahalleye geri dönerek riskli yapılarda kalmayı sürdürdü. Harekete geçen kaymakamlık ve belediye ekipleri yıkılma riski taşıyan 67 binayı mühürledi. Zabıta ekiplerince heyelan bölgesindeki evler tek tek mühürlenirken, vatandaşlara binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Heyelan mağduru vatandaşların evlerinde bulunan eşyalarını alması için de Gölköy Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiği, konutları nakil edileceklere valilik tarafından kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Mahalledeki heyelanın nedenini araştırmak için AFAD Başkanlığı'nca jeoteknik çalışma başlatılacağı, hak sahibi afetzedeler için de uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edileceği kaydedildi.

'GİDECEK BİR YERİMİZ YOK'

Heyelanın meydana geldiği mahallede evleri mühürlenen vatandaşlar, geceyi kiradaki evlerinde geçirdikten sonra yeniden mahallelerine döndü. Çiftçilik yapan Ayhan Ataş, evlerinin mühürlendiğini ve içeri giremediklerini belirterek, "Evlerimizi kapılarımızı mühürlediler. Ne yapacağımızı, nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Gidecek yerimiz yok, 8 bin 500 lira kira yardımı yapıyorlar. Şu evlerin yapıldığı evleri zor hatırlıyorum. 1995 yılından sonraki yapılan binalara kredi imkanı ve konutlardan faydalanmada yok. O dönemde heyelan kararı alınmış, yapılaşma yasağı koyulmuş. Devletimizden yardım bekliyoruz, gidecek yerimiz olsa gideriz. Çiftçilikle, hayvancılıkla geçiniyoruz. Bu işe bir çare bulunmasını istiyoruz. Devlet kanunu uyguluyor güzel de, vatandaş ne yapacak. Geldiler mühürlediler, bizde buradaydık şaşırdık" dedi.

'EVLERİMİZDEN AYRILAMAYIZ'

Mahalle sakinlerinden Şerife Yıldırım ise, "Evi mühürlediler, nereye gideceğiz biz. Ev yok, ocak yok, yataklar içeride. Biz nereye gidelim. Kira yardımı yapılsa da geçinemeyiz. Yeni yapılmış olan binalara da yardım yokmuş. Devletten yardım bekliyorum, çocuklarımın geliri yok. Evlerimizden ayrılamayız" şeklinde konuştu.

'HEYELANLI BÖLGEYE YENİ BİNALAR YAPILDI'

1995 yılında yapılaşma yasağının ardından bina yapanların da mağdur duruma düştüğünü belirten Celal Yıldırım ise, "Burada hayvancılıkla geçiniyoruz. Kendimize ev yapacak gücümüz yok. Bu insanlar hayvanlarıyla nereye taşınacak, nasıl geçim sağlayacak. Burada insanlara bir yerleşim alanı yapılmalı. Heyelan bölgesinde olduğumuz için geçmiş dönemde belediye tarafından buralara evler yapıldı. Buralarda yeni binalar yapıldı. Sesimizi kimseye duyuramadık, mağduruz. 2 yıl önce burada bina yıkıldı. Yıllardır burada heyelan içinde yaşadık ama gitmeye yerimiz yok" diye konuştu.