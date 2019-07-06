Heyelanlı mahallede tahliye edilen 67 bina mühürlendi

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelandan sonra tahliye edilen riskli binalarda oturumların devam etmesi üzerine yetkililer haretekete geçti. Yıkılma tehlikesi taşıyan 67 binanın mühürlenmesi üzerine evlerine giremeyen vatandaşlar ise gidecek yerleri olmadığını belirterek mahalleden ayrılmayacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde ilk olarak 1994 yılında tehdit oluşturmaya başlayan heyelan nedeniyle, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yeni yapılaşmalara yasak getirildi. 2 yıl önce de mahallede 1 bina heyelanda yıkıldı. Bu yılın ocak ayında yeniden etkisini göstermeye başlayan heyelanla zeminde çöküntüler meydana geldi, birçok evin de duvarları çatladı.

67 KONUTA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahallede iki hafta önce etkili olan sağanak yağışların ardından yine bölgede sel ve heyelanlar meydana geldi. 73 konutun bulunduğu mahallede İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün jeolojik etüt raporu ile 67 binanın tahliyesine kararı verildi. Ancak vatandaşlar, yağmurun etkisini yitirdiği mahalleye geri dönerek riskli yapılarda kalmayı sürdürdü. Harekete geçen kaymakamlık ve belediye ekipleri yıkılma riski taşıyan 67 binayı mühürledi. Zabıta ekiplerince heyelan bölgesindeki evler tek tek mühürlenirken, vatandaşlara binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Heyelan mağduru vatandaşların evlerinde bulunan eşyalarını alması için de Gölköy Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiği, konutları nakil edileceklere valilik tarafından kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Mahalledeki heyelanın nedenini araştırmak için AFAD Başkanlığı'nca jeoteknik çalışma başlatılacağı, hak sahibi afetzedeler için de uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edileceği kaydedildi.