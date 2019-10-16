‘Heyetin Amacı Erdoğan’ı Operasyonu Sonlandırmaya İkna Etmek’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence’le birlikte Perşembe günü Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacakları görüşmede Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonunu devam ettirmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fox Business televizyonuna açıklama yapan Pompeo, Türkiye’ye gitmeye hazırlanan ABD heyetinin hedefinin Suriye’deki duruma bir çözüm bulmak ve ABD-Türkiye ilişkilerini koparmamak olduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğimize dair umutluyuz” diyen Pompeo, Trump yönetiminin yüz yüze görüşmeler yürütmesinin önemine vurgu yaptı.

“(Erdoğan) Suriye’ye saldırıyı durdurmalı” diyen Pompeo, “Geri çekilmelerine ihtiyacımız var. Bir noktada durumu yeniden toparlayabilmemiz için bir ateşkese ihtiyacımız var” dedi.

Suriye’deki durumdan kişisel olarak Erdoğan’ı mı sorumlu gördüğü sorusuna ise Pompeo “Bunun karışık bir durum olduğunu unutmamalıyız” yanıtını verdi.

