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Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, Kemer Country ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına başvurular başladı.

Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, Kemer Country ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına başvurular başladı.

Danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği bu yıl ilki yapılacak "Heykelde Yeni Keşifler" yarışması, heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, açık hava heykel sergileri için en güzel mekanlardan biri olan Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında, küratöryel bir düzenlemeyle “Heykel de Yeni Keşifler” sergisi kapsamında kamuoyuna sunulacak. Seçici kurul tarafından sergilenmeye hak kazanmış eserlerden oluşacak sergi, 10 Haziran'da düzenlenecek davetle açılacak. Sanatçılar bu davette basın, koleksiyoner, küratör ve galerilerle bir araya gelecekler.

Sergi 10 Haziran

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