Heykel tartışması İtalya'ya sıçradı: 'Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir'

Mektupta, "Milano'da, faşist rejimin Etiyopya'daki saldırıları sırasında 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu seks kölesi olarak satın alması ve evlenmesiyle övünen Indro Montanelli'ye adanmış bir park ve heykel var. Kente ve demokratik, antifaşist değerlerine hakaret teşkil eden bu duruma artık yeter demenin vakti geldi" denildi.

Anti-faşist Sentinelli örgütü de heykelin kaldırılması ve parkın isminin değiştirilmesi talebiyle Milano Belediye Başkanı'na hitaben bir açık mektup yayımladı.

Montanelli'nin Milano'da kendi adını taşıyan bir parkta bulunan heykeli, geçen hafta sonu öğrenci kolektiflerinin boyalı saldırısına uğradı. Protestocular heykelin kaidesine "ırkçı" ve "tecavüzcü" yazdı.

2001'de 92 yaşındayken hayatını kaybeden Indro Montanelli, sömürgeciliği savunması ve 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu satın alarak evlenmesi nedeniyle tepkilerin merkezinde.

Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi kapsamında birçok ülkede ırkçılık ve sömürgecilikle bağlantılı kişilerin heykelleri hedef alınırken İtalya'da da gazeteci Indro Montanelli'nin heykeli tartışmaların odağına yerleşti.

Heykelin kaldırılması talebiyle internette başlatılan imza kampanyasına 10 binden fazla kişi destek verdi.

Ancak heykelin kaldırılması talebi, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından reddedildi. Sala, "Hepimiz hata yaparız. Montanelli de yaptı. Ama Milano, onun tartışmasız niteliklerini takdir ediyor" dedi.

Belediye Başkanı'nın bu sözleri üzerine kadın örgütleri dün akşam belediye sarayı Palazzo Marino önünde bir gösteri düzenledi.

"Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" (Non una di meno) isimli kadın örgütü tarafından organize edilen gösteride "Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir", "Sömürgecilik tecavüzdür" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Tecavüz ve pedofili hata değil, bireye ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Sömürgecilik de bir tecavüz türüdür" dedi.

'Afrika'da işler farklı'

Indro Montanelli, faşist diktatör Benito Mussolini yönetimindeki İtalya'nın 1930'larda Etiyopya (Habeşistan) işgaline katılmıştı. Montanelli, 24 yaşında orduda görev yaparken 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu para karşılığında ailesinden satın alarak evlenmişti.