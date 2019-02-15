Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı (2)

PARÇA ALINIP, İNCELENECEK

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ele geçirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykelin, Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemesi yapıldı. Müze Müdürlüğü'nce heykelden parça alınarak, detaylı inceleme yapılacağı, bölgede aynı malzeme bulunmadığından heykelin sahte olabileceğinin değerlendirildiği; ancak imitasyon olsa bile orijinale yakın olduğu için kesin raporun 1 hafta sonra verileceği belirtildi.

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI

Öte yandan jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., buradaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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