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Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

PARÇA ALINIP, İNCELENECEK Kocaeli'nin Derince ilçesinde ele geçirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykelin, Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemesi yapıldı.

PARÇA ALINIP, İNCELENECEK
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ele geçirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykelin, Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemesi yapıldı. Müze Müdürlüğü'nce heykelden parça alınarak, detaylı inceleme yapılacağı, bölgede aynı malzeme bulunmadığından heykelin sahte olabileceğinin değerlendirildiği; ancak imitasyon olsa bile orijinale yakın olduğu için kesin raporun 1 hafta sonra verileceği belirtildi.
SAVCILIKTAN SERBEST KALDI
Öte yandan jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., buradaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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