Heykeller bu yıl mermer yerine metalde vücut bulacak

İSTANBUL,(DHA)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen, Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başladı. Yerli ve yabancı sanatçıların özgün eserleri bu yıl ilk kez mermer yerine metalde vücut bulacak.

Eski Beylik Pazar Alanı’nda yapılan sempozyum Trio dinletisi ile başladı. Küratörlüğünü Ayla Turan’ın yaptığı ve geleneksel hale gelen Heykel Sempozyumu’nun açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. 6 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sempozyumda; Türkiye’den Büşra Kölmük, Çek Cumhuriyeti’nden Jakub Flejsar, Gürcistan’dan Jumber Jikia, Mısır’dan Omar Toussoun, İspanya’dan Remigio Davila ve Kore’den Yongsun Jang yer alıyor. 29 Ekim tarihine kadar devam edecek etkinlikte oluşturulacak eserler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“BU YIL İLK KEZ METAL ÇALIŞACAĞIZ”

Heykel sempozyumunun küratörlüğünü yapan Ayla Turan, “Bu yıl 6 farklı ülkeden 6 sanatçı katılıyor. Gürcistan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Mısır ve İspanya’dan sanatçılarımız var. Türkiye'den Büşra Kölmük katıldı. Bu yıl ilk olarak metal yapacağız. Geçen yıllarda hep mermer kullanmıştık. 20 günlük bir çalışma sürecimiz olacak. 29 Ekim’de de kapanışımız olacak. Herkesi bekleriz” diye konuştu.