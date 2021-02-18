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Heykellere zarar veren şüpheli yakalandı

18.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Antalya’da geçtiğimiz ay, Akdeniz Kent Parkı içerisinde bulunan heykellere zarar verdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.17 Ocak günü Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Kent Park içerisinde bulunan 4 adet sanat eseri heykelin tahrip edilerek baş kısımlarının kırıldığının anlaşılması üzerine, olayın aydınlatılması ve şüphelinin tespitine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.Olay yeri çevresini ve şüpheli şahsın heykellerin bulunduğu alana geliş-gidiş istikametlerini gören yaklaşık 20 günlük İşyeri Güvenlik Kameraları ile KGYS (Mobese) kameralarının yapılan incelemesinde, S.B.

Antalya’da geçtiğimiz ay, Akdeniz Kent Parkı içerisinde bulunan heykellere zarar verdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
17 Ocak günü Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Kent Park içerisinde bulunan 4 adet sanat eseri heykelin tahrip edilerek baş kısımlarının kırıldığının anlaşılması üzerine, olayın aydınlatılması ve şüphelinin tespitine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Olay yeri çevresini ve şüpheli şahsın heykellerin bulunduğu alana geliş-gidiş istikametlerini gören yaklaşık 20 günlük İşyeri Güvenlik Kameraları ile KGYS (Mobese) kameralarının yapılan incelemesinde, S.B. isimli şahsın 17 Ocak günü saat 11.00 sıralarında elinde balyoz ile gelerek heykellere zarar verdiği, heykellerin baş kısımlarını kopartarak, elindeki balyoz ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
Şüpheli şahıs, 17 Şubat tarihinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sahil Yaşam Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. S.B, “Mala Zarar Verme” suçundan yapılan işlemlerin ardından bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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