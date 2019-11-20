Heykellerini öğrencilerin eğitime katkıda bulunmak için bağışladılar

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin üniversiteye bağışladığı heykeller, geliri üniversite bünyesinde başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlanmak üzere gerçekleştirilen sergiyle satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Melihat Tüzün, 6 Aralık’a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversite bünyesinde başlatılan ‘Bir Öğrenci de Sen Okut’ projesine katkı sağlamak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Fakülte dekanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle, mezun olan öğrencilerin bağışladığı heykeller kampanyaya bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile çok sayıda öğretim üyesiyle öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, 6 Aralık’a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı. Eserlerin satışından sağlanacak geliri TÜ Vakfı'nın 2016 yılında başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" bağışlayacaklarını ifade eden Prof. Tüzün, "Öğrencinin eseri öğrenciye gitsin, öğrenciye mal olsun. Sanat ve eğitim nasıl iç içe olabilir diye düşünerek böyle bir sergiyi gerçekleştirdik. 6 Aralık'a kadar açık olacak sergimize Edirne halkını ve kamu kurumlarının temsilcilerini de bekliyoruz. En yüksek teklifi veren kişilere bu eserleri sahiplendireceğiz" dedi.