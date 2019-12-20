MAGAZİN

Hezarfen'in kanatları Ankara'da süzüldü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

17. yüzyılda bir bilim insanın tutkularını ve yalnızlığını bazı sürpriz sahnelerle anlatan Uçmak "Hezarfen Ahmet Çelebi" oyunu, 6 günde 3 bin 600 kişi tarafından izlendi - Başrol oyuncusu Tolga Evren: - "Tarihimizdeki bilim insanlarının öykülerini bugünün insanlarına anlatmak bence çok değerli"

EDA ÖZDENER - İstanbul Devlet Tiyatrosunca bir Türk bilginin tutku ve heyecanının yeni nesillere anlatıldığı Uçmak "Hezarfen Ahmet Çelebi" oyunu, başkentte sergilendiği 6 günde, 3 bin 600 kişi tarafından izlendi.

Yerli yazarların oyunlarının sergilendiği Devlet Tiyatrolarının (DT) 6. Ankara Buluşması, 10-15 Aralık'ta gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu Uçmak "Hezarfen Ahmet Çelebi" oyunu, DT Ankara Buluşması kapsamında çıktığı başkent sahnesinde tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ömer Faruk Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği, 17. yüzyılda bir bilim insanın tutkularını ve yalnızlığını bazı sürpriz sahnelerle anlatan oyunu, 6 günde 3 bin 600 kişi izledi.

Başrol Ahmet Çelebi'yi canlandıran Tolga Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen oyunun herkesin bildiği masalsı bir konuyu izleyiciye aktardığını söyledi.

Hezarfen'in "bin ilimli" anlamına geldiğine işaret eden Evren, oyunda bilim adamı Ahmet Çelebi'nin biyografik hikayesinin ele alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun, Ahmet Çelebi'nin uçma macerasının çocukluğundan başlayarak, bir tutkuya dönüşmesini ve vazgeçilmez bir hedef haline gelmesini anlatıyor. Fakat o zamanın toplumunda, o çağda bu işlerle uğraşmak çok zor ve meşakkatli. Çevresinde onu anlayan ne ailesi ne dostları var. Yalnız bir insan. Pek kimseyle tutkusunu konuşamıyor, dertleşemiyor. Her şeyi kendi yapmak zorunda. O yüzden bana biraz da trajikomik gelen bir oyun."

- "Tam bir cesaret örneği"

Evren, Hezarfen Ahmet Çelebi'yi canlandırırken kendisini en çok 17. yüzyıl insanı olmanın zorladığını dile getirerek, "Hepimiz modern dünyanın, çağdaş yaşamın insanlarıyız. 16-17. yüzyılda bugünü yaşayan bir insanın uğraşacağı meşgalelerin hemen hemen hiçbiri yoktu. O zaman düşünceler daha feodal, yapı daha baskıcı, sosyal toplum bugünkü gibi değil, şartları daha oturmamış." diye konuştu.

Ahmet Çelebi'nin öyle bir dönemde, herkesin "Hayır, yapamazsın, düşeceksin." dediği bir ortamda, hayatını ortaya koyup uçmaya çalışmasının tam bir cesaret örneği olduğuna dikkati çeken Evren, şöyle devam etti:

"2020'li yıllarda biz sanatçılar tarihimizle ilgili bu tip şeyler anlatabiliriz. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin o kapalı toplumda kimsenin inanmadığı bir şeyi yaparkenki tutkusu ve sadece kendisinin inanması... Tarihimizdeki bilim insanlarının öykülerini bugünün insanlarına anlatmak bence çok değerli."

- "Büyük İstanbul Şenliği de sahneye taşındı"

Oyunda izleyicileri birtakım sürprizlerin de beklediğini anlatan Evren, o dönemde gerçekleştirilen Büyük İstanbul Şenliği'nden öğeleri de sahneye taşıdıklarını dile getirdi.

Evren, "Şenliğe cambazlar, madrabazlar, soytarılar, akrobatlar, herkes katılmış. Haliç'in üzerine ip gerilmiş ve cambazlar karşıdan karşıya yürümüş. Şenlik sahnemizde bu tip numaralarımız var. Bunlar için çok çalıştık. Şenlik numaraları için daha önceden yapmadığımız birtakım beceriler üzerine çalıştık ve yaptık. Bunlar da oyunu yükseltti ve çok şey kattı." ifadesini kullandı.

Ankara seyircisinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Evren, "Başkentliler tiyatroyu çok iyi biliyor, oyunu çok dikkatli ve çok hassas izliyor. Her oyun öncesi heyecanlanıyoruz." dedi.

- "Ayşe hemen çıkıp gitmiyor"

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin eşi Ayşe rolünü canlandıran Ebru Unurtan Urağ ise iyi bir aileden gelen Ayşe'nin, tutkularının peşinden koşan eşini anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

Evliliğinin normal bir şekilde yürümesini bekleyen Ayşe'nin Hezarfen'e tepki gösterdiğini anlatan Urağ, "Ama yine de hemen çıkıp gitmiyor, babasıyla paylaşıyor, annesine 'Ne yapacağım?' diye soruyor ama 'Beni alın bu adamın yanından.' demiyor. Ayşe oyunun sonunda da bildiğini okuyan Hezarfen'i kabul ediyor." diye konuştu.

- "Yerel hikayelerin seyirciyle buluşturulması önemli"

Oyuncu Orhan Kurtuldu ise yerli yazarları kazanmanın Devlet Tiyatrolarının yaptığı en önemli işlerden biri olduğunu belirterek, Türk tiyatrosunun yerel hikayelerinin seyirciyle buluşturulmasının önemine işaret etti.

Uçmak'ın Ömer Faruk Oyal'ın yazdığı ilk tiyatro eseri olduğunu dile getiren Kurtuldu, "Rejisörümüz Hakan Çimenser de mükemmel bir reji yaparak oyunu uçurdu." dedi.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecekİzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek
Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandıSinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet tiyatroları DT Ankara Buluşması tiyatro Uçmak "Hazerfan Ahmet Çelebi"

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.