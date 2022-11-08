HGS ceza ödeme işlemleri nedir? HGS geçiş ihlali ceza ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılması zorunlu sistemlerden biridir. Trafik sorunlarını azaltmak amacıyla kullanılır ve etiket veya kart sistemiyle devreye girmektedir. PTT şubeleri üzerinden, anlaşmalı bankalardan veya HGS üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kişi HGS almadan ya da yetersiz bakiyeyle HGS geçişi kullanırsa çeşitli yaptırımlara tabi tutulurlar. HGS cezası almamak için bakiyeyi sürekli olarak kontrol etmek ve yenileme işlemlerini geciktirmeden yapmak gerekir. HGS cezası alındıysa da bu cezayı bekletmeden ödemek gerekir. Ödenmediği takdirde para cezası yükselebilir.

HGS ceza ödeme nereden yapılır?

Hızlı Geçiş Sisteminde belirli kurallar bulunur ve by kurallara uyulmadığı takdirde para cezası devreye girmektedir. Cezayı ödeyebilmek için çeşitli yöntemler bulunur. HGS bakiye yükleme noktalarından cezanızı ödeyebilirsiniz. PTT ödeme noktalarını kullanarak da ceza ödemenizi de gerçekleştirebilirsiniz. Ceza ödeme şekillerinden bir diğeri de internet üzerinden ödeme yöntemidir. İnternet aracılığıyla HGS sisteminde bulunan cezanızı ödeyebilirsiniz. Kredi kartınıza yönlendirme yaparak da hem ceza hem de bakiye yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. PTT HGS ceza ödeme sistemiyle rahatlıkla HGS cezasını ödeyebilirsiniz.

İnternetten HGS ceza ödeme işlemleri için anlaşmalı bankaları kullanabilirsiniz. İnternetten HGS ceza ödeme işlemi sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. İnternetten ödeme yapabilmeniz için anlaşmalı bankaları kullanmanız gerekmektedir. Gecikmiş HGS ödemenizi de internet veya PTT şubelerinden yapabilirsiniz. Etiket veya kart sistemine sahip olan HGS ödemelerini, bayileri kullanarak da ödeme yapabilirsiniz.

Araç HGS ceza ödeme işlemleri

Ücretli otoyollar veya köprülerden geçerken HGS sistemi teknolojik frekanslar ile ödeme yapmaktadır. Ödeme yapılmadan geçiş yapıldığında kaçak geçiş olarak adlandırılmaktadır. Kaçak geçişler de para cezası devreye girmektedir. Para cezasını kısa sürece ödemeniz gerekmektedir. Araç HGS ceza ödeme işlemi yapabilmeniz için farklı yollar bulunur. Karayolları Müdürlüğü sayfasına girerek plaka bilgileriniz ile ödeme ve bakiye işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online sistemi kullanmak istemeyenler için PTT hizmetleri de bulunmaktadır. PTT bayilerine giderek araç ceza ödeme kaydı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Telefon ile PTT hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Hızlı geçiş sistemi ile ilgili birçok sorunuzu PTT müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Otoyol geçiş ihlali cezası ödeme nasıl yapılır?

Hızlı geçiş sisteminde bakiyenizin yetersiz olması durumunda geçiş ihlali yapmış olursunuz. Geçiş ihlali yapıldığı takdirde ceza sistemi devreye girmektedir. Para cezası bulunmaktadır. Ceza almamak için bakiyenizi sıklıkla kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. Belirli bakiyenin altında yolculuk yapmanız önerilmemektedir. Para cezasını 15 gün ödemediğiniz takdirde ilave para cezası gelmektedir. Bu nedenle verilen sürede ödemeniz gerekmektedir. Otoyol geçiş ihlali cezası ödeme aşamalarını gerçekleştirerek cezanızı ödemiş olursunuz. Çeşitli yollar ile de para cezası ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Otoyol geçiş ihlali cezası ödeme sistemi:

Otomatik ödeme yapabilmek için kartınızı sisteme girebilirsiniz.

Plaka ve TC kimlik bilgileriyle sisteme üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra HGS geçiş bilgileri sorgulama kısmı ile ödeme yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemini kullanarak da ceza ödemesi yapabilirsiniz.

Borç ödeme aşaması için PTT şubelerini de kullanabilirsiniz.

Mobil bankacılık sistemi üzerinden de ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.



