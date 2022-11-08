HGS geçiş ihlali sorgulama nedir? Hızlı Geçiş Sistemi geçiş ihlali (HGS kaçak geçiş) bilgileri sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemini kullanırken bakiye tutarına dikkat edilmesi gerekmektedir. HGS bakiyesinin 45 TL altında olmaması gerekmektedir. Minimum bakiye ile yolculuk yapıldığında kaçak geçiş olarak adlandırılmaktadır. Kaçak geçişlerde ceza işlemi uygulanmaktadır bu nedenle yolculuğa çıkmadan önce bakiye güncellemesi yapmanız oldukça önemlidir. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka HGS bakiye sorgulaması yapmanız önerilir. Eğer bakiye yetersizken geçiş yaparsanız bu durum HGS geçiş ihlali olarak kaçak geçiş sayılır.

HGS geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır?

HGS kartınızda bakiye olmamasına rağmen yolculuk yapmak geçiş ihlali sayılır. Geçiş ihlali yapanlar için ceza sistemi bulunmaktadır. Belirli bakiye altına yani 45 TL altına düşüldüğünde HGS kaçak geçiş sayılmaktadır. Kaçak geçiş yapıldığında geçiş yapan araç sahibine 15 gün içerisinde ödeme imkânı verilir. 15 gün içerisinde ödeme yapılmadığında ödenecek tutardan 1 kat fazla ceza tutarı eklenir. HGS kaçak geçiş sorgulama Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden yapılır.

HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi yaparken Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasını kullanabilirsiniz. Kaçak geçiş ödeme işlemi ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. HGS ceza ödemeleri PTT şubeleri üzerinden de yapılır. İnternet üzerinden de ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. HGS geçiş ihlali bilgileri öğrenme internet üzerinden HGS uygulaması ile yapılır. Uygulama üzerinden hem bakiye durumunu hem de geçiş ihlali bilgilerini öğrenebilirsiniz.

HGS geçiş ihlali ödeme nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sisteminde herhangi bir kaçak geçişte para cezası uygulanır. Yolculuğa çıkmadan önce bakiye kontrolü yapılması gerekmektedir. Minimum bakiyeye ulaşmadan önce bakiye güncellemesi yapılması gerekir. Belirli bir tutarın altındaki HGS etiketi ile yolculuğa çıkıldığında geçiş ihlali olarak adlandırılmaktadır. Geçiş ihlali yapıldıktan sonra ödeme yapılması gerekmektedir. HGS geçiş ihlali ödeme işlemi birçok yöntemle yapılır. Karayolları Genel Müdürlüğü anlaşmalı bankalardan ödeme gerçekleştirebilmektedir. Online sistem üzerinden veya bankalarla görüşerek ödeme sağlanır. HGS geçiş ihlali ödemesi için anlaşmalı bankalar:

Ziraat Bankası

Yapı Kredi

TEB

HSBC

Denizbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıfbank

Finansbank

QNB

Garanti Bankası

HGS geçiş ihlali bilgileri sorgulama işlemi

HGS geçiş ihlali özetle HGS kullanmadan ücretli köprü veya otoyolların kullanılması demektir. HGS bulunmadan ücretli yollardan geçildiği takdirde plaka üzerine ceza yazılır. Ceza tutarını ve ödeme yöntemlerini öğrenmek için e-Devlet sistemini de kullanabilirsiniz. e-Devlet sisteminize girerek "HGS Geçiş İhlali Bilgileri Sorgulama" bölümünden ceza bilgilerini öğrenebilirsiniz. PTT uygulamasını telefonunuza indirerek de geçiş ihlali bilgilerini öğrenebilirsiniz. Plaka numaranızı girerek ceza bilgilerine erişmeniz mümkündür.



