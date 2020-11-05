HGS olarak kısaltılan Hızlı Geçiş Sistemi, otoyol ya da köprülerden geçebilmek için ödenmesi gereken ücretin, radyo frekansları kullanılarak sisteme tanımlanması ile temassız bir biçimde tahsil edilmesi sağlayan sisteme verilen isimdir. Bu sistem sayesinde tahsil sürecinin çok daha hızlı ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi sağlanır. İşte “HGS nereden ve nasıl alınır? 2020 HGS ücretleri ne kadar?” gibi soruların cevabı... HGS Nereden Alınır? Hızlı Geçiş Sisteminden faydalanabilmek için PTT şubeleri kullanılarak işlem başlatabilmek mümkündür. Ancak özellikle yoğun bir iş temposunda çalışan araç sahipleri düşünüldüğünde PTT şubesine gitmek sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Eğer böyle bir durumdaysanız bankalar vasıtası ile de HGS işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Ancak hatırlatmak gerekir ki HGS başvuru işlemlerini bankadan yaptığınız takdirde daha sonra PTT kullanarak yükleme yapabilmeniz söz konusu değildir. Dolayısıyla gelecekteki HGS ödeme işlemleriniz için de ilgili bankayı kullanmanız gerekir. Ancak zaten banka kullanmayı tercih eden araç sahipleri için bu durum önemli bir engel değildir. Ayrıca pek çok banka HGS geçiş işlemlerine kendi şubeleri üzerinden başvurulması için çeşitli kampanyalar düzenler. Öyle ki bu kampanyalar arasında belli bir süreyle ücretsiz geçiş imkanı sağlamak bile mevcuttur. Ülkemizdeki pek çok banka HGS başvuruları için hizmet sunar.

HGS hizmeti sağlayan bankalar: Ziraat Bankası,

İş Bankası,

Vakıfbank,

Garanti Bankası,

Akbank,

Denizbank,

Yapı Kredi,

Kuveyt Türk,

Albaraka,

QNB FinansBank ve

TEB, ülkemizde HGS hizmeti sağlayan bankalar olarak sıralanabilir.

HGS için bir diğer seçenek olarak da petrol ofislerini kullanmak düşünülebilir. Petrol Ofisi, BP, TPPD, Opet, Total ve Shell, anlaşmalı petrol istasyonlarıdır. Ayrıca Niğde ve Şanlıurfa; Ankara ve Edirne otoyolu; İzmir, Aydın ve Çeşme otoyalları gibi güzergahlarda çeşitli HGS satış noktaları da yer alır. HGS Bakiye Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? HGS sorgulama işlemleri oldukça basit bir biçimde çeşitli kanallar üzerinden yapılabilir. Telefon üzerinden HGS bakiye sorgulaması yapabilmek için 0850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı telefonları arayarak müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekir. Ayrıca http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden de geçiş bilgileriniz, bakiyeniz ve ihlallerinize dair detaylara ulaşabilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili İtiraz ve inceleme gibi işlemler ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Dolayısıyla bu tür durumlarda iletişime geçmeniz gereken kurum Karayolları Genel Müdürlüğü’dür. İlgili kuruma hgs@kgm.gov.tr adresinden elektronik postu yoluyla ulaşabilir ya da 0 850 460 60 60 numaralı telefonu kullanarak iletişim sağlayabilirsiniz. HGS hesabınızda geçiş ücreti miktarını karşılayabilmek üzere yeterli oranda bakiye bulundurmanızın zorunlu olduğunu unutmamanız gerekir. Eğer otomatik ödeme talimatı vermediyseniz, geçiş sonrasındaki 15 gün içinde hesabınızda bakiye olmazsa tebligat işlemleri yapılır. Nitekim bu durumda ücret 5 kat ceza ilave edilmiş bir biçimde hesabınıza yansıtılır.

HGS Otomatik Talimat İşlemi: HGS için otomatik ödeme talimatı verme işlemi ise son derece kolaydır. Eğer banka üzerinden HGS başvurusu yapmışsanız banka ya da kredi kartınızı kullanarak otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Ancak kredi ya da banka kartı üzerinden otomatik ödeme talimatı verirken kartınızın elektronik ticaret işlemlerine açık olduğundan emin olmalısınız. PTT üzerinden işlem yapıyorsanız da PTT Bank hesabı üzerinden talimat verebilmeniz mümkündür. Bankadan HGS Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır? HGS hesabınıza bankadan yükleme yapabilmeniz mümkündür. Bu işlem için banka şubesini kullanabileceğiniz gibi ATM’leri ya da İnternet şubesini de kullanabilirsiniz. Ayrıca HGS ödeme işlemleri için kredi kartınıza otomatik ödeme talimatı vererek yükleme yapmadan da kullanmanız mümkündür. Pek çok banka, banka ya da kredi kartlarınız ile senkronize çalışan bir HGS yükleme sistemine sahiptir. Böylelikle HGS hesabınızdaki bakiye tükendiğinde otomatik bir biçimde kredi ya da banka kartınızdan HGS hesabınıza para aktarılır ve bu şekilde hiçbir sorun yaşamadan otoyol ve köprü geçişlerini kullanabilirsiniz. Böylelikle HGS geçiş ihlalleri sebebiyle ceza almak gibi istenmedik durumlardan da kurtulmanız mümkündür. HGS yükleme işlemleri için kullanabileceğiniz tek alternatif bankalar değildir. Ayrıca PTT şubelerinden de faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra anlaşmalı petrol ofisleri de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulan alternatifler arasındadır.