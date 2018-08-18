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Hibe alamayınca kızdı; ceviz bahçesine kabak ekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE’de çiftçi Çetiner Aksoy, 200 dönüm araziye kurduğu ceziz bahçesinin sulanması amacıyla hayata geçireceği yöntem için Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden hibe desteği alamayınca, tepki olarak ceviz fidanlarının altında kabak ekti. Aksoy, "Kabakların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bana vereceği destekten daha faydalı olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de çiftçi Çetiner Aksoy, 200 dönüm araziye kurduğu ceziz bahçesinin sulanması amacıyla hayata geçireceği yöntem için Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden hibe desteği alamayınca, tepki olarak ceviz fidanlarının altında kabak ekti. Aksoy, "Kabakların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bana vereceği destekten daha faydalı olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Akçakale Mahallesi’nde oturan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Çetiner Aksoy, 200 dönümlük arazi üzerine 5 bin 350 ceviz fidanı dikti. Aksoy, ceviz bahçesine damla sulama sistemini kurmak için de Gümüşhane İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurdu, hibe desteği istedi. Başvurudan olumsuz yanıt alan Aksoy, tepkisini bahçesinde bulunan ceviz fidanlarının altına kabak ekerek gösterdi. Aksoy, arazide kendi imkânlarıyla sulama yaparken, kabakların da yetişip olgunlaştığı gözlendi.

‘BAŞVURUM KABUL EDİLMEDİ’

Aksoy, hibe desteği başvurusundan sonuç alamadığı için ceviz fidanlarının altına kabak ekerek tepkisini gösterdiğini ifade etti. Aksoy, “Tarım İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibe desteği kampanyası vardı. Buraya başvuru yaptık. Çatak Projesi'nde olduğu gibi, bozuk sahaları tarıma kazandırıp, taşını seçip, gübresini veren çiftçiye destekler sağlanıyordu. Bu sahayı Orman İşleri Genel Müdürlüğü'nden kiraladım. Prosedürlere uymadığımızı söylediler. Yaptığımız başvuru kabul edilmedi. Bizde burayı bu şekilde ayakta tutuyoruz. Yaşanan olumsuzluklara tepki için kabak ektik" dedi.

‘DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ’

Bölgede en büyük ceviz üretim çiftliklerinden birini kurmak istediğini de anlatan Aksoy, “Kabakların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bana vereceği destekten daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Buranın ciddi bir gideri var. 200 dönüm saha 5 bin 350 tane ağaç var. Kuyulardan su çekip, sahayı damla su sistemi ile sulamaya çalışıyorum. Biz buraya 30-40 ağaç dikerek başladık. Diktiğimiz tüm fidanlar tuttu. Doğru yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

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