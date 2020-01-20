HABER
  4. Hibe desteği aldı, taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu

Hibe desteği aldı, taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi. Başvurusu kabul edilen Demirci, uzun yıllar yaptığı şoförlüğü bırakıp, hibe desteğiyle aldığı 30'a yakın küçükbaş ile besiciliğe başladı. Demirci, "Hedefim havyan sayısını 500'e çıkarmak. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.
Kentte, 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hakan Demirci, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Demirci, hibe desteği almaya hak kazanınca, taksiciliği bıraktı. Aldığı hibe desteğiyle besiciliğe yönelen Demirci, küçükbaş yetiştirmeye başladı. 30 koyun ve 2 koçla besiciliğe başlayan Demirci, zamanla küçükbaşların sayısını 295'e çıkardı.
‘HEDEFİM; SAYIYI 500’E ÇIKARMAK’
Sürüsüne özenle bakan girişimci Demirci, hayvan sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. Projenin tanıtımını görünce ilgisini çektiğini ve araştırmalara başladığını anlatan Demirci, "Proje hazırladım. Hazırladığım proje kabul olunca taksi şoförlüğünü bıraktım. Bu işi çok sevmeye başladım, mesleğim oldu. 30 koyun ve 2 tane de damızlık koç ile bu işe girdim. Şu an 295 koyunum var ve 3 yıldır bu işi yapıyorum. Tüm geçim kaynağım şu an hayvancılık. Koyunlarımızın yavrularını yetiştiriyorum ve Kurban Bayramı'na hazırlıyorum. Hedefim, 295 olan koyun sayısını 500'e kadar çıkarmak. Eğer bu hedefimi gerçekleştirirsem, çoban tutacağım ve hayvancılığa bu şekilde devam edeceğim. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Dedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyorDedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyor
Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladıBakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

Skandal olay! Kadın fark edince gerçek ortaya çıktı

Trafikte çakar kabusu bitmedi! Lambanın yeri değişti, çilesi yeniden başladı

Vatandaş kararı duyunca çok sevinmişti! Çile yeniden başladı

Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

Korkunç olay! Köprüye asılı halde bulundu

Apple TV+ Julia Louis-Dreyfus ile anlaştı

Apple TV+ Julia Louis-Dreyfus ile anlaştı

Hastaneyi karıştıran darp iddiası: Başhekim yardımcısı üzerime yürüdü

Hastaneyi karıştıran darp iddiası

'Araç çekme' yönetmeliğindeki değişiklik sonrası yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.