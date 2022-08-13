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Hibe eş anlamlısı nedir? Hibenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

13.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde sıklıkla kullandığımız kelimelerin anlamları, eş anlamlıları ve zıt anlamlıları merak ettiğimiz konular arasında yer almaktadır. Bir kelimeyi herhangi bir yazıda ya da bir konuşma esnasında duyabiliriz. Bu kelimelerin anlamlarını ve eş anlamalılarını bulabilmek için internet ortamından ya da sözlüklerden bulabiliriz. Hibe sözcüğü de böyle merak edilen bir kelimedir. Hibe eş anlamlısı nedir? Hibenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı kelimelerin anlamlarını öğrenmek isteriz. Hibe kelimesi gündelik yaşamda kullandığımız ve sıkça duyduğumuz kelimelerdendir. Kelimenin anlamı gibi eş anlamlısı da önem kazanmaktadır. Birçok anlatımımızda yer verdiğimiz bir kelime olduğundan eş anlamlısı bizim için kurtarıcı olmaktadır. Anlatımlarımıza çeşitlilik katmaktadır. Hibe kelimesi dilimizde; bir kişiye ya da kuruluşa, bir kimse ya da kuruluş tarafından karşılıksız verilen mal veya para desteği olarak tanımlanabilir. Hibenin eş anlamlısı olan kelime de bulunmaktadır. Bu kelimeyle kurulan örnek cümleler mevcuttur.

Hibe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Hibe kelimesi dilimize farklı bir dilden adapte olmuştur. Arapça’dan dilimize geçen kelime, Türkçe’de bağış, bağışlama anlamına evrilmiştir. Hibe kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Bu sözcük; bağıştır. Hibe kelimesini çok sık tekrar etmemiz gereken bir yazı veya konuşmada hibe eş anlamlısı olan bu sözcük kullanarak farklılık elde etmiş oluruz. Hibe sözcüğü günlük konuşma dilimizde yerini alan bir sözcüktür. Kurduğumuz her cümlede eş anlamlısını kullanıp örnekler oluşturabiliriz.

Hibenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hibe sözcüğü dilimizde, karşılık beklemeden yapılan yardım anlamını ifade etmektedir. Kelimenin bu anlamını veren eş anlamlı kelime vardır. Hibe sözcüğünün eş anlamlısı ile birçok cümle kurulabilir. Bağış sözcüğü ile çeşitli örnek cümleler oluşturabiliriz.
Bağış;
Yardıma muhtaç çocuklara kullanmadığı kitaplarını bağışlıyordu.
Şirket olarak her yıl binlerce yardıma muhtaç aileye bağışta bulunuyoruz.
Okulumuz eksiği bulunan köy okullarına giysi ve kitap bağışında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı hibe

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