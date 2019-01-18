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"Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

Ardahan merkezli 6 ilde "hibe hayvan" dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alanın 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen "hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alanın 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ardahan merkezli Ankara, Erzurum, Kars, Van ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde kapsamında talep sahiplerine "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, 9 şirket çalışanı, 6 hayvan toplayıcısı, 11 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alındı.

İllerde gözaltına alınarak Ardahan'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliye sevk edilen 28 şüphelinden 16'sı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Hibe hayvan" dolandırıcılığı Ardahan tutuklama

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