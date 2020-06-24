HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hibiskus Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Hibiskus Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hibiskus, ebegümecigiller ailesine mensup, ana vatanı Afrika olan bir bitkidir.

Hibiskus Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Hibiskus, ebegümecigiller ailesine mensup, ana vatanı Afrika olan bir bitkidir. Asya kıtasında ise genellikle Tayland ve Çin’de yoğun olarak yetiştirilir. Ülkemizde yetişen Japon gülü ve hatmi çiçeği de hibiskus bitki çeşitleri arasında yer alır.

Çöl iklimi koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisinin Arapça dilindeki ismi kerkedehtir. Zamanında Cezayir ve Sudan çöllerinde yaşayan bedevi toplulukların çöl seyahatleri esnasında susuzluklarını gidermek için hibiskus tüketmesi, bu bitkinin vücuttaki sıvı eksikliğini giderdiğine dair dikkat çekici bir bilgidir.

Hibiskus, Latince bir isim olup; vücudu ferahlatıp bedene şifa veren anlamına gelir. Hibiskus bitkisi, yazları mor ve pembe renkte çiçek açar ve çiçekleri sonbahara kadar açık durur. Kış mevsiminde ise yaprakları dökülür. Boyu 6 metreye kadar uzayabilir. Halk arasında Mekke gülü, amber çiçeği, nar çiçeği olarak da bilinir.

Hibiskus bitkisinde bol miktarda demir ve C vitamini bulunur. Aynı zamanda antioksidan ve askorbik asit bakımından da oldukça zengindir.

Hibiskus Çayının Faydaları

hibiskus çiçeği

  • Hibiskusun içeriğinde bulunan bol miktardaki antioksidan kolesterolün dengelenmesinde sağladığı faydayla kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.
  • Askorbik asit ve C vitamini bakımından zengin olması sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
  • Vücuttaki sıvı atılımına karşı sıvı eksikliğini karşılayarak susuzluğu giderir. Aynı zamanda vücutta bulunan zararlı toksinlerin dışarı atılmasına da yardımcı olur.
  • Antioksidan ve antitümör özellikleriyle kanserli hücrelerdeki gelişimi önler. Özellikle mide kanseri üzerinde oldukça etkilidir.
  • İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
  • Kan basıncının dengeler, hipertansiyon tedavisinde kullanılan doğal bir kaynaktır. Bu özelliğiyle aynı zamanda diyabet hastalığına karşı da fayda sağlar.
  • İçerdiği antioksidan sayesinde karaciğerdeki serbest radikalleri ve vücut dokularını nötralize ederek karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu görev üstlenir.
  • Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları ağrı ve kramplara iyi gelir, ağrının dinmesini sağlar. Hormonların dengelenmesine yardımcı olur.
  • İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve flavonoidler sayesinde antidepresan görevi görerek sinir sistemini sakinleştirir, zihnin ve bedenin rahatlamasını sağlar.
  • Sindirim sisteminde oluşan hazımsızlığa iyi gelir. Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık oluşumunu önler.
  • Yüksek orandaki demir içeriğiyle kansızlığa iyi gelir.
  • Hibiskus çayının düzenli tüketimi vücutta bulunan bakırın dışarı atılımını kolaylaştırarak karaciğer ve böbrekte bakır birikmesiyle meydana gelen wilson hastalığını önler.

Hibiskus Çayı Zayıflatır Mı?

Hibiskus, diüretik etkisi sayesinde ödem atmayı sağlarken laksatif etkisiyle de metabolizma hızını artırır. Karın şişkinliğini önler ve bağırsaklardaki çalışmayı artırarak kabızlık sorununu giderir. Hibiskus ekstratı, karbonhidrat ve nişasta emilimini azalttığından zayıflamaya yardımcı olur.

Hibiskusun içerisinde bulunan mineraller, uzun süreli tokluk hissi yaratarak kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda vücuttaki yağ emiliminin azalması sağlar, fazla toksinlerin ve yağın vücuttan dışarı atılımını hızlandırır. Bütün bu sebeplerden dolayı hibiskus çayı; zayıflamak isteyenler tarafından rahatlıkla diyet listelerine dahil edilebilir.

Hibiskus Çayı Nasıl Hazırlanır

hibiskus çayı

Doğal ortamdan toplanan hibiskus bitkisinin yaprakları ile sapları ayrılır ve çiçekleri güneşte kurutulur. Organik ürün satan marketlerden ya da aktarlardan da kurutulmuş hibiskus çiçeği temin edilebilir.

1. Öncelikle su kaynatılır ve bir su bardağının içerisine dökülür.

2. Bardaktaki kaynamış suyun içerisine 1 yemek kaşığı hibiskus çiçeği koyulur.

3. 3 dakika kadar demlenmesi beklendikten sonra süzülerek içilebilir.

Hibiskus Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Düzenli olarak 10 gün boyunca, günde 2 kez içilebilir. Sürekli olarak tüketilmemesi gerekir. 3 ayda bir, 10 gün boyunca düzenli içilmesi faydalı olur.

Hibiskus Çayı Aç Karnına Mı İçilir?

Hibiskus çayının günde 2 kez aç karnına tüketilmesi daha faydalıdır. Hazımsızlığı gidermek için tüketildiğinde ise yemeklerden sonra tok karnına içilebilir.

Hibiskus Çayının Yan Etkileri

Hibiskusun aşırı tüketilmesi tansiyonun çok fazla düşmesine sebep olur. Dolayısıyla tansiyon hastalarının hibiskus çayını tüketmesi baygınlık gibi sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde kolesterol hastalarının da hibiskus çayını tüketmeden önce hekime danışmaları gerekir.

Fazla tüketimi bazı kişilerde halisülasyona neden olabilir. Hibiskusun içeriğindeki antosiyaninden dolayı tiroit ve guatr hastalarının da tüketmesi uygun değildir.

Herhangi bir hastalığından dolayı ilaç kullanan kişiler ise, hibiskusun kullanılan ilaç ile etkileşeme girerek vücuda zarar verme olasılığını göz önünde bulundurarak, bu dönemlerde hekime danışarak hibiskus çayını tüketmesi daha doğru olur.

Hibiskus Çayı Hamilelikte İçilir mi?

Düşüğe sebep olabileceği için hekimler tarafından hamilelerin hibiskus çayını tüketmemesi önerilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A tipi kan grubuna sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili önemli açıklama

O kana sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili açıklama

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat! Akneden kistlere, egzamadan alerjiye…

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.