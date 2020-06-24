Hibiskus Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Hibiskus, ebegümecigiller ailesine mensup, ana vatanı Afrika olan bir bitkidir. Asya kıtasında ise genellikle Tayland ve Çin’de yoğun olarak yetiştirilir. Ülkemizde yetişen Japon gülü ve hatmi çiçeği de hibiskus bitki çeşitleri arasında yer alır.

Çöl iklimi koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisinin Arapça dilindeki ismi kerkedehtir. Zamanında Cezayir ve Sudan çöllerinde yaşayan bedevi toplulukların çöl seyahatleri esnasında susuzluklarını gidermek için hibiskus tüketmesi, bu bitkinin vücuttaki sıvı eksikliğini giderdiğine dair dikkat çekici bir bilgidir.

Hibiskus, Latince bir isim olup; vücudu ferahlatıp bedene şifa veren anlamına gelir. Hibiskus bitkisi, yazları mor ve pembe renkte çiçek açar ve çiçekleri sonbahara kadar açık durur. Kış mevsiminde ise yaprakları dökülür. Boyu 6 metreye kadar uzayabilir. Halk arasında Mekke gülü, amber çiçeği, nar çiçeği olarak da bilinir.

Hibiskus bitkisinde bol miktarda demir ve C vitamini bulunur. Aynı zamanda antioksidan ve askorbik asit bakımından da oldukça zengindir.