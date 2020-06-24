Hibiskus Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Hibiskus, ebegümecigiller ailesine mensup, ana vatanı Afrika olan bir bitkidir. Asya kıtasında ise genellikle Tayland ve Çin’de yoğun olarak yetiştirilir. Ülkemizde yetişen Japon gülü ve hatmi çiçeği de hibiskus bitki çeşitleri arasında yer alır.
Çöl iklimi koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisinin Arapça dilindeki ismi kerkedehtir. Zamanında Cezayir ve Sudan çöllerinde yaşayan bedevi toplulukların çöl seyahatleri esnasında susuzluklarını gidermek için hibiskus tüketmesi, bu bitkinin vücuttaki sıvı eksikliğini giderdiğine dair dikkat çekici bir bilgidir.
Hibiskus, Latince bir isim olup; vücudu ferahlatıp bedene şifa veren anlamına gelir. Hibiskus bitkisi, yazları mor ve pembe renkte çiçek açar ve çiçekleri sonbahara kadar açık durur. Kış mevsiminde ise yaprakları dökülür. Boyu 6 metreye kadar uzayabilir. Halk arasında Mekke gülü, amber çiçeği, nar çiçeği olarak da bilinir.
Hibiskus bitkisinde bol miktarda demir ve C vitamini bulunur. Aynı zamanda antioksidan ve askorbik asit bakımından da oldukça zengindir.
Hibiskus, diüretik etkisi sayesinde ödem atmayı sağlarken laksatif etkisiyle de metabolizma hızını artırır. Karın şişkinliğini önler ve bağırsaklardaki çalışmayı artırarak kabızlık sorununu giderir. Hibiskus ekstratı, karbonhidrat ve nişasta emilimini azalttığından zayıflamaya yardımcı olur.
Hibiskusun içerisinde bulunan mineraller, uzun süreli tokluk hissi yaratarak kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda vücuttaki yağ emiliminin azalması sağlar, fazla toksinlerin ve yağın vücuttan dışarı atılımını hızlandırır. Bütün bu sebeplerden dolayı hibiskus çayı; zayıflamak isteyenler tarafından rahatlıkla diyet listelerine dahil edilebilir.
Doğal ortamdan toplanan hibiskus bitkisinin yaprakları ile sapları ayrılır ve çiçekleri güneşte kurutulur. Organik ürün satan marketlerden ya da aktarlardan da kurutulmuş hibiskus çiçeği temin edilebilir.
1. Öncelikle su kaynatılır ve bir su bardağının içerisine dökülür.
2. Bardaktaki kaynamış suyun içerisine 1 yemek kaşığı hibiskus çiçeği koyulur.
3. 3 dakika kadar demlenmesi beklendikten sonra süzülerek içilebilir.
Düzenli olarak 10 gün boyunca, günde 2 kez içilebilir. Sürekli olarak tüketilmemesi gerekir. 3 ayda bir, 10 gün boyunca düzenli içilmesi faydalı olur.
Hibiskus çayının günde 2 kez aç karnına tüketilmesi daha faydalıdır. Hazımsızlığı gidermek için tüketildiğinde ise yemeklerden sonra tok karnına içilebilir.
Hibiskusun aşırı tüketilmesi tansiyonun çok fazla düşmesine sebep olur. Dolayısıyla tansiyon hastalarının hibiskus çayını tüketmesi baygınlık gibi sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde kolesterol hastalarının da hibiskus çayını tüketmeden önce hekime danışmaları gerekir.
Fazla tüketimi bazı kişilerde halisülasyona neden olabilir. Hibiskusun içeriğindeki antosiyaninden dolayı tiroit ve guatr hastalarının da tüketmesi uygun değildir.
Herhangi bir hastalığından dolayı ilaç kullanan kişiler ise, hibiskusun kullanılan ilaç ile etkileşeme girerek vücuda zarar verme olasılığını göz önünde bulundurarak, bu dönemlerde hekime danışarak hibiskus çayını tüketmesi daha doğru olur.
Düşüğe sebep olabileceği için hekimler tarafından hamilelerin hibiskus çayını tüketmemesi önerilir.
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