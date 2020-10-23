Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Güzel ve birbirinden farklı detayları olan hibiskus bitkisi, birçok iklimde yetişebilen ve kurutulduktan sonrada çayı tüketilen bir bitkidir. Mayhoş ve biraz da ekşi bir tadı olduğundan ötürü de lezzetlidir. Hibiskus nasıl kullanılır ve çayının faydalarına dair tüm merak edilenleri sizin için listeledik. Hibiskus Nedir? Hibiskus ebegümeci ailesinden olan ve genellikle de dünyanın pek çok farklı bölgesinde yetiştirildiği düşünülen bir tür ottur. Daha çok Orta ve Güney Amerika’da bulunduğu gözlenmiştir. Yaprakları ve benzersiz desenlere sahip çiçekleri olan bir bitkidir; ancak tüketim sektöründe genellikle kurutulmuş olanı ile karşılaşabilirsiniz. Canlı bir kırmızı rengine sahip olup, yaşlandıkça koyulaşırlar. Halk arasında kimi zaman hibisküs ismiyle de anılmaktadır. Hibiskus Çayı Faydaları? Hibiskusun pek çok faydası olduğu bilinir ve hibiskus faydaları sayesinde vücudunuzda pek çok şeyin dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz. İçerisinde pek çok besin maddesini birarada içerdiği için de mineral ve vitamin deposudur denilebilir. Peki hibiskus çayı faydaları genel olarak hangi bölgelerde kendini gösterir? İşte hibiskus çayının faydaları:

Kan basıncının daha düzenli olmasını sağlar, kan basıncını düşürebilir

Yüksek tansiyon sonucu ortaya çıkabilen rahatsızlıkları aza indirebilir.

Kandaki yağ seviyesinde etkisi olduğu için de zayıflatma özelliği olduğu söylenebilir.

C vitamini içerdiğinden dolayı da bağışıklık sistemine birebirdir.

Antioksidan içerdiğinden dolayı da vücudu kış soğuklarına ve mikroorganizmalara karşı korur.

Ödem ve şişkinlik gibi sorunların oluşması durumunda da bunlara iyi gelir.

Cildin daha parlak ve canlı bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Hazımsızlık, gaz problemleri gibi sorunlara da iyi gelebilir.

Depresyon gibi psikolojik ve ruhsal birçok hastalığın iyileştirilmesinde de oldukça etkilidir.

Vücudun ateşinin düşürülmesine yardımcıdır.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Alzheimer gibi ciddi hastalıkların da iyileştirilmesinde yardımcıdır. Hibiskus Çayı ile Zayıflamak Mümkün Mü? Hibiskusun ve çayının kan dolaşımında en önemli etkisi düzenleyici olmasıdır. Dolayısıyla da metabolizmanın daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlayan, hızlandıran ve düzenleyen yapısı sayesinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Diyet yapan ve özellikle de yağ yakmaya çalışan birçok insan tarafında da sıklıkla tercih edilir. Karbonhidrat emilimini azaltarak vücudun şekilli ve bölgesel bir şekilde zayıflamasına yardımcı olur. 12 hafta boyunca düzenli bir şekilde tüketilirse bel bölgesinde incelmelerin gözlemlendiği söylenebilir. Hibiskus Çayı Nasıl Yapılır? Hibiskus çay olarak en çok karşınıza çıkar tabii bunun dışında şerbeti de yaygındır. Hibiskus çayı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, öncelikle çayın demlenmesi oldukça kolay ve pratiktir. Taneli ve çiçekli bir yapısı olan hibisküs otu sıcak su ile karşılaşınca hemen rengini bırakır. Rengi kırmızı ve ilgi çekicidir. İsterseniz demledikten sonra birkaç tane çiçekli taneyi içerisinde bırakabilirsiniz. Demlediğiniz hibiskus çayı içerisinde gözlemleyebileceğiniz hibiskus çiçeği taneleri de oldukça şık bir çay görüntüsü oluşturabilir. Çayı dilerseniz zencefil, bal ya da tarçın ile de deneyebilirsiniz. Böylelikle de daha tatlı bir hale gelebilir. İsterseniz soğuk formu için de bir gece öncesinden dolapta bekletebilir ya da buz ile servis edebilirsiniz.