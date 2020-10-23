Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Güzel ve birbirinden farklı detayları olan hibiskus bitkisi, birçok iklimde yetişebilen ve kurutulduktan sonrada çayı tüketilen bir bitkidir. Mayhoş ve biraz da ekşi bir tadı olduğundan ötürü de lezzetlidir. Hibiskus nasıl kullanılır ve çayının faydalarına dair tüm merak edilenleri sizin için listeledik.
Hibiskus ebegümeci ailesinden olan ve genellikle de dünyanın pek çok farklı bölgesinde yetiştirildiği düşünülen bir tür ottur. Daha çok Orta ve Güney Amerika’da bulunduğu gözlenmiştir. Yaprakları ve benzersiz desenlere sahip çiçekleri olan bir bitkidir; ancak tüketim sektöründe genellikle kurutulmuş olanı ile karşılaşabilirsiniz. Canlı bir kırmızı rengine sahip olup, yaşlandıkça koyulaşırlar. Halk arasında kimi zaman hibisküs ismiyle de anılmaktadır.
Hibiskusun pek çok faydası olduğu bilinir ve hibiskus faydaları sayesinde vücudunuzda pek çok şeyin dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz. İçerisinde pek çok besin maddesini birarada içerdiği için de mineral ve vitamin deposudur denilebilir. Peki hibiskus çayı faydaları genel olarak hangi bölgelerde kendini gösterir? İşte hibiskus çayının faydaları:
Hibiskusun ve çayının kan dolaşımında en önemli etkisi düzenleyici olmasıdır. Dolayısıyla da metabolizmanın daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlayan, hızlandıran ve düzenleyen yapısı sayesinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Diyet yapan ve özellikle de yağ yakmaya çalışan birçok insan tarafında da sıklıkla tercih edilir. Karbonhidrat emilimini azaltarak vücudun şekilli ve bölgesel bir şekilde zayıflamasına yardımcı olur. 12 hafta boyunca düzenli bir şekilde tüketilirse bel bölgesinde incelmelerin gözlemlendiği söylenebilir.
Hibiskus çay olarak en çok karşınıza çıkar tabii bunun dışında şerbeti de yaygındır. Hibiskus çayı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, öncelikle çayın demlenmesi oldukça kolay ve pratiktir. Taneli ve çiçekli bir yapısı olan hibisküs otu sıcak su ile karşılaşınca hemen rengini bırakır. Rengi kırmızı ve ilgi çekicidir. İsterseniz demledikten sonra birkaç tane çiçekli taneyi içerisinde bırakabilirsiniz. Demlediğiniz hibiskus çayı içerisinde gözlemleyebileceğiniz hibiskus çiçeği taneleri de oldukça şık bir çay görüntüsü oluşturabilir. Çayı dilerseniz zencefil, bal ya da tarçın ile de deneyebilirsiniz. Böylelikle de daha tatlı bir hale gelebilir. İsterseniz soğuk formu için de bir gece öncesinden dolapta bekletebilir ya da buz ile servis edebilirsiniz.
Çok lezzetli ve aromalı bir yapısı olan hibiskusun şerbeti de yaz kış - fark etmeksizin tüketilir. İçeriğinde bulunan bolca C vitamini sayesinde de tüm sene boyunca bağışıklığınızı koruyabilir. Hibiskus şerbeti faydaları sayesinde sizler de denemek ve yapmak isterseniz aşağıda tarifi yer almaktadır.
Malzemeler:
Yapılışı
Hibiskus şerbeti için şeker dışında kalan tüm malzemeler bir tencere içerisinde hep beraber kaynamaya bırakılır. Bir 20 dakika kadar tüm malzemeler kaynatılır. Son olarak hepsini süzdükten sonra da içerisine şeker ilave edilir. Şeker eriyene kadar karıştırılır. Ilık olmaya başladıktan sonra da dolaba alınır. Soğuk bir şekilde servis edilmesi için 1 gün dolapta bekletebilirsiniz.
Hibiskus faydaları ve zararları bir arada düşünüldüğünde pek çok noktada faydaları daha çok ön plana çıkar. Her insanda aynı etkilere sebep olmayan bitki çayları gibi hibiskus çayı da olumsuz etkilere sahip olabilir. Hibisküs yan etkileri olan bir çay değildir ancak yine de sizde nasıl olumsuz bir etkisi olur buna oldukça dikkat etmeniz ve etkilerini iyi gözlemlemeniz gerekebilir. Bu sebeple de dikkat edilmesi gereken şey hassasiyetiniz veya alerjiniz var mı yok mu sorusudur. Eğer var ise hibiskus zararları olan nitelikli bir çaya dönüşebilir. Özellikle bu etkiler dışında tansiyon ilacı veya daha farklı uzun süreli ilaçlar kullanıyorsanız da dikkat etmeniz gerekir. Hamile veya emziren bir anne iseniz de doktora danışmadan tüketmemeniz önerilir.
Hibiskus fiyat açısından sizleri çokça şaşırtmayacak rakamlara görebileceğiniz bir ottur. Ot olduğundan dolayı da gramajına çok fazla miktarda hibiskus çiçeği gelebilir. Bu sebeple de verimli ve bolca kullanabilirsiniz. Hibiskus bitkisinin faydaları sizlerin de sorunlu olan bölgelerinize ilaç gibi gelecektir.
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