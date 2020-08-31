HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?

Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının tüm dünyada pandemiye dönüşmesiyle beraber bulaş hızının azaltılması adına önlemler alındı. İlk önlemler arasında okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi yer aldı. Mart ayından itibaren devam eden uzaktan eğitim süreci yaz tatilinin araya girmesinin sonrasında 31 Ağustos’ta yeniden başladı.

Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaların gölgesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı uzaktan eğitimle ilk zilini çaldı. Veli, öğrenci ve öğretmenler yüz yüze eğitim tarihinin netleşmesini beklerken bir yandan da bakanlık tarafından açıklanan hibrit eğitim modeline adapte olmaya çalıştı. Peki hibrit eğitim modeli ne demek? Hibrit eğitim nedir? İşte detaylar...

“Hibrit ne demek” sorusu yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Geleneksel eğitim modelinin online yöntemlere entegre edilmesi olarak ifade edilen hibrit eğitim modeli için Milli Eğitim Bakanlığı kapsamlı bir çalışma planı oluşturduğunu duyurdu.

Yeni eğitim dönemi için öğretmen, öğrenci ve velilere 31 Ağustos’ta randevu veren Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs pandemisinin gidişatına göre yüz yüze eğitim planını devreye sokacaklarını belirtti. İlk dersi dinlemek için televizyon ve bilgisayarlarının başına geçen öğrenciler okul heyecanını online olarak yaşadı. Yaz tatilinin sona ermesiyle beraber velilerin aklını “2020-2021 yılında hibrit eğitim mi uygulanacak, hibrit eğitimin farkı ne” sorusu kurcalamaya başladı.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim modeli temelde harmanlanmış eğitim şeklini anlatıyor. Karma, karışık anlamları da taşıyan hibrit eğitim geleneksel eğitim modelinin teknolojik materyallerle yeniden düzenlemesidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan hibrit eğitim modelinde ise koşullara bağlı olarak hemen uzaktan hem de yüz yüze eğitimin birlikte götürülebileceği açıklandı.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modelinde geleneksel eğitim yöntemleri çevrimiçi materyaller kullanılarak ulaştırılıyor. Televizyon, bilgisayar ve akıllı cihazlar üzerinden oluşturulan EBA platformuyla geleneksel eğitim yöntemleri teknolojiyle destekleniyor. Hibrit öğrenme sürecinde ders anlatımlarının yanı sıra videolu eğitimler, çevrimiçi sınav ve canlı bağlantılar yerini alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Duşa en uygun zaman hangisi?Duşa en uygun zaman hangisi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Yetişkin filmi yıldızı sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı
Yetişkin filmi yıldızı sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak? Telafi eğitim hangi tarihler arasında yapılacak?
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF kayıt tarihleri 2020
AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF kayıt tarihleri 2020
DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu?
Bakan Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
Bakan Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
Bakan Selçuk böyle duyurdu! 'Yarın sabah 09.00'da...'
MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme
MEB'den önemli düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.