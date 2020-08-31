Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaların gölgesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı uzaktan eğitimle ilk zilini çaldı. Veli, öğrenci ve öğretmenler yüz yüze eğitim tarihinin netleşmesini beklerken bir yandan da bakanlık tarafından açıklanan hibrit eğitim modeline adapte olmaya çalıştı. Peki hibrit eğitim modeli ne demek? Hibrit eğitim nedir? İşte detaylar...

“Hibrit ne demek” sorusu yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Geleneksel eğitim modelinin online yöntemlere entegre edilmesi olarak ifade edilen hibrit eğitim modeli için Milli Eğitim Bakanlığı kapsamlı bir çalışma planı oluşturduğunu duyurdu.

Yeni eğitim dönemi için öğretmen, öğrenci ve velilere 31 Ağustos’ta randevu veren Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs pandemisinin gidişatına göre yüz yüze eğitim planını devreye sokacaklarını belirtti. İlk dersi dinlemek için televizyon ve bilgisayarlarının başına geçen öğrenciler okul heyecanını online olarak yaşadı. Yaz tatilinin sona ermesiyle beraber velilerin aklını “2020-2021 yılında hibrit eğitim mi uygulanacak, hibrit eğitimin farkı ne” sorusu kurcalamaya başladı.