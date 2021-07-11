Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitimin avantajları nelerdir?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği artırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

İKİ EĞİTİMİN BİRLEŞİMİ: HİBRİT EĞİTİM

Hibrit kelimesi eğitim ile birleşince de iki farklı eğitim modelinin tek bir çatıda buluşması anlamına çıkıyor. Detaylandıracak olursak; hibrit eğitim sistemi bazı derslerin yüz yüze bazılarının ise çevrimiçi olarak yapılmasını ifade ediyor. Hibrit eğitim modeli, karma öğrenme olarak da tanımlanabiliyor; geleneksel ve çevirim içi eğitimin harmanlanması şeklinde de ifade edilebilir. Karma öğrenme, hibrit öğrenme ve karışık öğrenme gibi kullanımları da mevcut. Hibrit eğitim modeli iki aşamalı şekilde yürütülebiliyor.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Burada öncelik “öğrenmek”. Bilgi ve kavrama olarak da düşünülebilir. Bilginin kazanılması, tekrar edilmesi ve bilgiye yönelik egzersizler yapılması ile şekillenir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bu kısım daha ileri basamakları kapsar. Sentez, analiz ve değerlendirme gibi adımları vardır. Bu bölüm, etkileşimler ile desteklenir ve öğrenciye bilgiler yüz yüze verilir.

Hibrit eğitim modelinin çocuklar açısından avantajları nelerdir?

Online eğitim ve yüz yüze eğitimin birlikte uygulandığı hibrit eğitim modelinin birçok faydası bulunmaktadır. Eğitim kurumu, eğitimci, öğrenci ve veli açısından bu faydalar çeşitlenebilmektedir. Bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİSİ

Klasik eğitim sistemlerinin günümüzde ihtiyaçlara cevap verememesinin en büyük sebebi hazır bilgiyi sunmasıdır. Eğitim sistemlerinin ezberci yapıda olması, gelecekte karşılaşılacak sorunlara cevap bulamamayı getirir. Bu sebeple yeni eğitim modellerinde öğrenmeyi öğretme odaklı çalışmalar yapılmaktadır.

Ders dışında eğitim içeriklerini sunan ve yüz yüze eğitimde bu içerikler hakkında tartışmalar gerçekleştirilen bir ortamda öğrenci daha fazla bilgi almak için araştırma yapmayı öğrenecektir. Bu sayede hibrit eğitim modeli sayesinde öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerileri gelişecektir. Kendi kendine öğrenme becerisi sayesinde hem eğitim hayatında daha başarılı olunabilir hem de gelecekte alan değiştirme veya mevcut alanda derinleşme ihtiyacı doğduğunda daha etkili sonuçlar alınabilir.

ZAMAN YÖNETİMİ

Günümüzde zaman en önemli kaynak haline gelmiştir. Zamanı iyi kullanmak ve verimli harcamak için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Hibrit eğitim modelleri kurumlar, eğitmenler ve öğrenciler için çok iyi bir zaman yönetimi aracı haline gelebilir. Günün 7-8 saati, haftanın 5 günü okullarda eğitim görmektense eğitimin bir kısmını çevrimiçi ortama aktarmak ve uzaktan eğitimle bazı dersleri işlemek zamandan tasarruf sağlamanın güzel yollarından birisidir. Yine, birkaç haftada işlenebilecek bir konunun çevrimiçi eğitim sayesinde birkaç saatte işlenebilmesi de zaman yönetimine güzel bir örnektir.

VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI

Eğitim kurumlarının daha fazla kişiye hizmet vermek zorunda kalması, ciddi bir kaynak kullanımı mecburiyeti doğurmuştur. Okul binaları, eğitmenler ve giderler derken büyük bir meblağ harcanmak zorunda kalınabilir. Hibrit eğitim modeliyle bu kaynaklardan bir kısmını kurtarabilmek mümkündür. Örneğin, daha küçük okul binaları daha az maliyet demektir. Buna ek olarak öğrencilerin okul binalarına giderken harcadıkları kaynakları da düşündüğümüzde, çevrimiçi eğitimle birleştirilen yüz yüze eğitimin kaynakları daha verimli kullanmaya olanak sağladığını görebiliriz.

ESNEKLİK

Hibrit eğitim modelleri esneklik sağlayacaktır. Esneklik, öğrenci, eğitmen, kurum açısından ele alınabilir. Öğrenimde esneklik sağlayan hibrit eğitim modeli sayesinde konu işleme, yüz yüze eğitimden daha fazla konuya değinebilme, zamanı daha verimli kullanma gibi birçok esneklik örneği sayabiliriz.

KATILIM

Her öğrenci derse iştirak etmede başarılı olmayabilir. İçine kapanık, iletişimde sorunlar yaşayan öğrenciler derse katılımda problemler yaşar ve derste işledikleri konularla alakalı tam öğrenmeyi gerçekleştiremezler. Gerçekleştirebilseler de bunun için çok fazla çaba harcarlar. Hibrit modeller sayesinde içine kapanık, iletişimde problem yaşayan öğrenciler çevrimiçi eğitimle daha verimli bir eğitim alabilirler, öğretmenle birebir iletişime geçerek aklındaki sorular hakkında bilgi alabilirler.



